Divine Residencia by Takmeel

Описание

Новый вдохновляющий жилой комплекс заключает в себе гармоничное сочетание комфорта и функциональности. Divine Residencia расположен в оживленном районе Dubai Studio City, который предлагает все, что необходимо жителю мегаполиса. Проживание в эксклюзивных апартаментах открывает доступ к безупречному сервису, что обеспечивает исключительное ощущение приватности и безопасности. Из панорамных окон открываются непревзойденные виды на город и сад, добавляя ежедневному образу жизни нотки великолепия. Ключевые особенности — Тщательно спроектированные апартаменты с использованием высококачественных материалов и профессиональной отделкой. — Специально оборудованные рабочие пространства, способствующие повышению продуктивности и воодушевляющие к творчеству. — Функциональное обустройство территории: тренажерный зал с современным оборудованием, детская площадка, ландшафтные сады и бассейны для детей и взрослых. Инфраструктура района Divine Residencia, находится в престижном и удобном для семейного отдыха районе Dubai Studio City. Выгодное месторасположение обеспечивает доступ к ресторанам Shvili DHM, Plovhouse, супермаркетам Viva, Carrefour и др, медицинским учреждениям — например, Mediclinic Parkview Hospital. Также в непосредственной близости сад с восхитительными цветочными композициями и бабочками Miracle Garden. Преимущества расположения Из ЖК открывается удобный доступ к автотрассе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что позволит быстро доехать до любой точки города. До торгового центра Dubai Hills Mall — 8 минут. До Dubai Sports City — также 8 минут. До популярного пляжа Marina Beach — 20 минут на автомобиле. До аэропорта Abu Dhabi International можно доехать за 31 минуту.