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Главная - Жилые комплексы - Divine Residencia by Takmeel

Divine Residencia by Takmeel

Divine Residence, Al Barsha South 3, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
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1 / 6
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Takmeel Real Estate Development
Площадь
от 74 м² до 232 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 809 000 AEDот 8 164 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%80 900 AED
При оформлении договора
4%32360 AED
До даты ввода в эксплуатацию
30%242 700 AED
При передаче
60%485 400 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию3 кв. 2025
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность7
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
74 - 100
809 000 - 995 000
9 917 - 10 831
2 спальни
113 - 232
1 300 000 - 1 900 000
8 164 - 11 451
3 спальни
124 - 139
1 800 000 - 1 900 000
13 634 - 14 492

Описание

Новый вдохновляющий жилой комплекс заключает в себе гармоничное сочетание комфорта и функциональности. Divine Residencia расположен в оживленном районе Dubai Studio City, который предлагает все, что необходимо жителю мегаполиса. Проживание в эксклюзивных апартаментах открывает доступ к безупречному сервису, что обеспечивает исключительное ощущение приватности и безопасности. Из панорамных окон открываются непревзойденные виды на город и сад, добавляя ежедневному образу жизни нотки великолепия. Ключевые особенности — Тщательно спроектированные апартаменты с использованием высококачественных материалов и профессиональной отделкой. — Специально оборудованные рабочие пространства, способствующие повышению продуктивности и воодушевляющие к творчеству. — Функциональное обустройство территории: тренажерный зал с современным оборудованием, детская площадка, ландшафтные сады и бассейны для детей и взрослых. Инфраструктура района Divine Residencia, находится в престижном и удобном для семейного отдыха районе Dubai Studio City. Выгодное месторасположение обеспечивает доступ к ресторанам Shvili DHM, Plovhouse, супермаркетам Viva, Carrefour и др, медицинским учреждениям — например, Mediclinic Parkview Hospital. Также в непосредственной близости сад с восхитительными цветочными композициями и бабочками Miracle Garden. Преимущества расположения Из ЖК открывается удобный доступ к автотрассе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что позволит быстро доехать до любой точки города. До торгового центра Dubai Hills Mall — 8 минут. До Dubai Sports City — также 8 минут. До популярного пляжа Marina Beach — 20 минут на автомобиле. До аэропорта Abu Dhabi International можно доехать за 31 минуту.

Инфраструктура

На карте
Divine Residence, Al Barsha South 3, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Магазин1 км
Медицинский центр150 м
Аэропорт36 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Прогулочная зона