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Главная - Жилые комплексы - Lum1nar by Object1

Lum1nar by Object1

Plazzo Residence, District JVT 2, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
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Визуализация
Визуализация
Застройщик
Object One Real Estate Development
Площадь
от 53 м² до 92 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 887 904 AEDот 14 777 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%177 581 AED
При оформлении договора
4%35 516 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%355 162 AED
При передаче
40%355 162 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию3 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность25
Высота потолков3 м
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
53 - 92
887 904 - 1 365 071
14 777 - 16 581

Описание

Роскошная башня из матового стекла в иллюминации тысячами огней. Жилой комплекс Lum1nar расположен в экологически чистом районе Jumeirah Village Triangle (JVT) в самом сердце Дубая. Он является воплощением изысканного комфорта и теплого уюта в шаговой доступности от достопримечательностей большого города. Ключевые особенности — Коллекция апартаментов с полной меблировкой и кухней со встроенной техникой итальянских брендов. Отделка выполнена в бежевых и карамельных цветах, с элементами светлого дерева и белого мрамора. — Система «умный дом» представлена в каждом лоте. Современный замок позволяет открывать дверь с помощью смартфона или часов, контролировать разрешение на доступ трехуровневыми виртуальными ключами и просматривать историю посещений. — Развлечения премиум-класса на территории комплекса: клубный дом, лаундж-зона, детская площадка, лобби для гостей, бассейны, сауна, фитнес-зал, сауна, кинотеатр с игровыми приставками и обеденная зона под открытым небом. Инфраструктура района Jumeirah Village Triangle – закрытое комьюнити с зелеными садами и повышенным вниманием к безопасности и спокойствию жильцов. JVT в радиусе 10-15 минут присутствует вся необходимая социальная инфраструктура: школы Sunmarke, Arcadia, JSS International, Gems Founders, госпитали Medcare Medical Centre, NMC Specialty Hospital, торговые центры Circle Mall, City Centre Me’aisem. Преимущества расположения Проект расположен рядом с выездами на автомагистрали SMBZ Rd и Al Khail Rd, что позволяет свободно перемещаться по Дубаю и добираться до ключевых районов города за 10-20 минут. До бухты Dubai Marina и пляжей Palm Jumeirah путь займет 15 минут. До достопримечательности Dubai Miracle Garden — 9 минут, Jumeirah Gold Estates — 15 минут, Walk JBR — 20 минут. На дорогу до аэропорта Al Maktoum потребуется 22 минуты.

Инфраструктура

На карте
Plazzo Residence, District JVT 2, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт5 км
Море9 км
Средняя школа1 км
Магазин2 км
Медицинский центр5 км
Метро6 км
Аэропорт27 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Лобби для гостей