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Главная - Жилые комплексы - One by Binghatti

One by Binghatti

Skyscraper Tower, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 6
1 / 6
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Binghatti Holding LTD
Площадь
от 56 м² до 394 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 806 249 AEDот 21 524 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%361 250 AED
При оформлении договора
4%72 250 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%903 124 AED
При передаче
30%541 875 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность63
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
56 - 104
1 806 249 - 2 815 624
25 779 - 32 939
2 спальни
154 - 156
4 249 999 - 4 409 374
27 423 - 28 155
3 спальни
394
8 499 999
21 524

Описание

Элегантный проект One by Binghatti расположен в престижном квартале Business Bay. Из окон открывается вид на захватывающую панораму Burj Khalifa и Dubai Canal. Комплекс впечатляет своим инновационным дизайном и передовыми архитектурными решениями. Ключевые особенности – В проекте представлены просторные студии, апартаменты с 1-3 спальнями, виллы и пентхаусы. Лоты оснащены функциями «умного дома» и искусственного интеллекта. – Интерьеры поражают роскошью и вниманием к деталям. Отделка произведена первоклассными материалами. – Смелые геометрические формы в дизайне фасада гармонично вписываются в городской пейзаж. – Современные фитнес-центры, spa-салоны, бассейн, зоны для йоги, площадки для отдыха и барбекю помогут разнообразить ежедневный досуг. – Круглосуточная охрана и видеонаблюдение обеспечат спокойствие жителей. Инфраструктура района В шаговой доступности находятся все объекты социальной инфраструктуры, необходимые для жизни: магазины Grandex, Carrefour, Superior, рестораны Mama'esh, So Tasty, Tibba Mandi, Kitchen nation, аптеки LIFE, Al Ain Pharmacy, больница Emirates Hospital Clinic. До школ JSS Private и GEMS Wellington Primary 10 минут на автомобиле, до Jumeirah English Speaking School – 15 минут. Преимущества расположения Стратегически удобное размещение рядом с основными магистралями E11 SZR, Al Khail Road, Al-A’amal и Marasi Drive позволяет быстро добраться до главных достопримечательностей города. Поездка до Burj Khalifa, Dubai Mall и Bay Avenue займет 6 минут, до Jumeirah Beach – 15 минут. Добраться до Dubai International Airport можно за 18 минут.

Инфраструктура

На карте
Skyscraper Tower, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Море4 км
Средняя школа2 км
Магазин400 м
Медицинский центр1 км
Метро1 км
Аэропорт16 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Набережная