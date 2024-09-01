Binghatti Holding LTD

Срок сдачи3 кв. 2026
ЗастройщикBinghatti Holding LTD
Площадьот 41 м² до 175 м²
Первый взнос20%
Студияот 41 м²от 864 369 AED
1 спальняот 69 м²от 1 211 111 AED
2 спальниот 125 м²от 2 429 999 AED
Компания, входящая в список крупнейших застройщиков в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но и другими сферами: гостиничным бизнесом, дизайном и т.д.
Плюсы компании:
- скорость строительства;
- расположение жилых комплексов в перспективных районах;
- высокое качество отделки;
- сдача проектов в срок.
Застройщик заботится не только о качестве, но и о внешнем виде недвижимости. Клиенты часто отмечают интересную архитектуру зданий в сочетании с современными технологиями.