Binghatti Holding LTD

Компания, входящая в список крупнейших застройщиков в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но и другими сферами: гостиничным бизнесом, дизайном и т.д.





Плюсы компании:

- скорость строительства;

- расположение жилых комплексов в перспективных районах;

- высокое качество отделки;

- сдача проектов в срок.





Застройщик заботится не только о качестве, но и о внешнем виде недвижимости. Клиенты часто отмечают интересную архитектуру зданий в сочетании с современными технологиями.