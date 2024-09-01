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Binghatti Holding LTD

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Компания, входящая в список крупнейших застройщиков в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но и другими сферами: гостиничным бизнесом, дизайном и т.д.


Плюсы компании:

- скорость строительства;

- расположение жилых комплексов в перспективных районах;

- высокое качество отделки;

- сдача проектов в срок.


Застройщик заботится не только о качестве, но и о внешнем виде недвижимости. Клиенты часто отмечают интересную архитектуру зданий в сочетании с современными технологиями.

10 предложений
Binghatti Hills
Binghatti Hills
2/2, Umm Suqeim Street, Al Barsha South 2, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Срок сдачи3 кв. 2026
ЗастройщикBinghatti Holding LTD
Площадьот 41 м² до 175 м²
Первый взнос20%
Студияот 41 м²от 864 369 AED
1 спальняот 69 м²от 1 211 111 AED
2 спальниот 125 м²от 2 429 999 AED
от 864 369 AEDот 13 408 AED/м²
Burj Binghatti Jacob & Co Residences
Burj Binghatti Jacob & Co Residences
United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, 15th Street, 14
Срок сдачи2 кв. 2026
ЗастройщикBinghatti Holding LTD
Площадьот 303 м² до 2080 м²
Первый взнос
2 спальниот 305 м²от 8 200 000 AED
3 спальниот 303 м²от 13 999 999 AED
5 спаленот 1095 м²от 175 000 000 AED
еще 2
от 8 200 000 AEDот 26 854 AED/м²
Binghatti Phoenix
Binghatti Phoenix
10, 7 Street, JVC District 13, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Срок сдачи1 кв. 2025
ЗастройщикBinghatti Holding LTD
Площадьот 39 м² до 111 м²
Первый взнос20%
Студияот 39 м²от 783 380 AED
2 спальниот 106 м²от 1 694 686 AED
от 783 380 AEDот 15 932 AED/м²
Mercedes-Benz Places by Binghatti
Mercedes-Benz Places by Binghatti
20, Al Asayel Street, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates
Срок сдачи4 кв. 2026
ЗастройщикBinghatti Holding LTD
Площадьот 170 м² до 351 м²
Первый взнос20%
2 спальниот 170 м²от 11 499 999 AED
3 спальниот 243 м²от 19 999 999 AED
4 спальниот 340 м²от 35 299 999 AED
от 11 499 999 AEDот 62 882 AED/м²
One by Binghatti
One by Binghatti
Skyscraper Tower, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
Срок сдачи4 кв. 2026
ЗастройщикBinghatti Holding LTD
Площадьот 71 м² до 385 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 71 м²от 2 124 999 AED
2 спальниот 146 м²от 3 824 999 AED
3 спальниот 385 м²от 8 263 888 AED
от 2 124 999 AEDот 21 412 AED/м²
Bugatti Residences by Binghatti
Bugatti Residences by Binghatti
United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Al Khaleej Al Tejari 1 Street, 11
Срок сдачи1 кв. 2026
ЗастройщикBinghatti Holding LTD
Площадьот 187 м² до 640 м²
Первый взнос20%
2 спальниот 187 м²от 19 090 000 AED
3 спальниот 378 м²от 36 600 000 AED
4 спальниот 640 м²от 52 000 000 AED
от 19 090 000 AEDот 67 271 AED/м²
Aurora by Binghatti
Aurora by Binghatti
Samha Residence, District JVC 12, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Срок сдачи2 кв. 2025
ЗастройщикBinghatti Holding LTD
Площадьот 35 м² до 191 м²
Первый взнос20%
Студияот 35 м²от 711 874 AED
1 спальняот 70 м²от 1 211 249 AED
2 спальниот 92 м²от 1 848 749 AED
от 711 874 AEDот 8 339 AED/м²
Dusk by Binghatti
Dusk by Binghatti
96/1, District JVC 16, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Срок сдачи4 кв. 2024
ЗастройщикBinghatti Holding LTD
Площадьот 37 м² до 99 м²
Первый взнос20%
Студияот 37 м²от 877 499 AED
1 спальняот 83 м²от 1 637 999 AED
от 877 499 AEDот 18 317 AED/м²
Apex by Binghatti
Apex by Binghatti
Ajyad, District JVC 10, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Срок сдачи3 кв. 2025
ЗастройщикBinghatti Holding LTD
Площадьот 37 м² до 40 м²
Первый взнос20%
Студияот 37 м²от 696 999 AED
от 696 999 AEDот 17 959 AED/м²
Galaxy by Binghatti
Galaxy by Binghatti
50, Assel Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Срок сдачи3 кв. 2024
ЗастройщикBinghatti Holding LTD
Площадьот 75 м² до 183 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 75 м²от 1 381 249 AED
2 спальниот 183 м²от 3 028 124 AED
от 1 381 249 AEDот 13 415 AED/м²
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