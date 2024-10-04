Описание

Современный многофункциональный проект в районе Al Jaddaf. Выразительная архитектура и четкая геометрия фасада жилого комплекса Binghatti Starfall формируют узнаваемый силуэт и создают гармоничный баланс между динамикой городской среды и атмосферой приватного пространства. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых тонах с темно-синими цветовыми акцентами и качественными материалами, включая керамогранит, натуральное дерево, кожаные и бронзовые элементы. Благодаря высоким потолкам и панорамным окнам дом всегда будет наполнен дневным светом. - Динамичная подсветка здания в темное время суток создает эффект ниспадающего звездного света, словно застывшего в воздухе. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зоны, обзорная площадка с телескопом и др. Преимущества расположения За 2 минуты можно выехать на ближайшее шоссе Sheikh Rashid Road и добраться до станции метро Al Jaddaf, за 7 минут – дойти до автобусной остановки. Дорога до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall займет 8 минут, до района Business Bay и Музея будущего – 10 минут. Dubai International Airport находится в 6 минутах пути.