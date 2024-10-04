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Binghatti Starfall

Hoor 17 Building, Al Jadaf, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Binghatti Holding
Площадь
от 32 м² до 133 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 199 183 $от 4 645 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
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О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
Этажность22
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
32 – 39
199 183 – 215 997
5 416 – 6 157
1 спальня
58 – 59
323 349 – 333 696
5 566 – 5 598
2 спальни
79 – 133
510 891 – 617 985
4 645 – 6 435
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Современный многофункциональный проект в районе Al Jaddaf. Выразительная архитектура и четкая геометрия фасада жилого комплекса Binghatti Starfall формируют узнаваемый силуэт и создают гармоничный баланс между динамикой городской среды и атмосферой приватного пространства. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых тонах с темно-синими цветовыми акцентами и качественными материалами, включая керамогранит, натуральное дерево, кожаные и бронзовые элементы. Благодаря высоким потолкам и панорамным окнам дом всегда будет наполнен дневным светом. - Динамичная подсветка здания в темное время суток создает эффект ниспадающего звездного света, словно застывшего в воздухе. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зоны, обзорная площадка с телескопом и др. Преимущества расположения За 2 минуты можно выехать на ближайшее шоссе Sheikh Rashid Road и добраться до станции метро Al Jaddaf, за 7 минут – дойти до автобусной остановки. Дорога до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall займет 8 минут, до района Business Bay и Музея будущего – 10 минут. Dubai International Airport находится в 6 минутах пути.

Локация

На карте
Hoor 17 Building, Al Jadaf, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт500 м
Школа700 м
Магазин20 м
Медицинский центр600 м
Метро600 м
Аэропорт6 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины

Застройщик

Binghatti Holding

Binghatti Holding

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ, которая известна своевременной сдачей проектов, выгодными локациями и оригинальной архитектурой жилых комплексов.
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