Современный дизайн интерьера недвижимости ОАЭ в 2024 году. Тренды и решения

Инвесторы бывают достаточно дотошными и часто хотят купить не простую недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах, а квартиру в престижном жилом комплексе с необычной архитектурой и дизайнерским ремонтом. У хорошего брокера всегда есть на примете резиденции, выделяющиеся среди массы других зданий. Делимся с вами информацией о трендах в дизайне интерьера недвижимости 2024 года, чтобы ни один клиент не смог застать вас врасплох.





Общая информация

В Дубае и в других эмиратах при проектировании зданий большое внимание уделяется инновационности, современности и комфорту. Использование необычных форм в архитектуре здания, отделка дорогостоящими материалами, внедрение солнечных панелей и водосберегающих элементов придают проектам индивидуальность и узнаваемость.





Современные тренды в дизайне интерьеров в ОАЭ

Несмотря на то, что тренды в интерьерах меняются каждый год, существует несколько направлений, которые актуальны в любой сезон.





Уникальность. В последнее время все больше инвесторов хотят вкладывать свой капитал в проекты, обладающие индивидуальностью. Особенно если будущий владелец планирует не сдавать или перепродавать квартиру, а жить в ней самостоятельно.





Совет брокеру! Ищите для таких клиентов недвижимость с качественными натуральными материалами в отделке и оригинальными планировками.





Vitality by Segrex — жилой комплекс, сочетающий классический и современный дизайн. Идеально подходит для тех инвесторов, кто отдает предпочтение инновационным технологиям и внимательно относится к каждой детали окружающего пространства. В жилом комплексе предусмотрены особенные планировки. Например, владельцы пентхаусов смогут похвастаться личным садом на крыше. А у студий и апартаментов предусмотрены собственные балконы с видом на парковые пейзажи или внутренний двор.

Срок сдачи: 1 квартал 2026 года

Стоимость: от 646 380 AED





Минимализм. Те инвесторы, которые хотят купить недвижимость для последующей сдачи квартиры в аренду, часто просят найти им проекты с лаконичным дизайном интерьера. Нейтральные цвета в обстановке квартиры и небольшое количество декоративных предметов помогут будущим арендаторам или владельцам обставить ее на свой вкус.





Совет брокеру! Ищите для клиента недвижимость не только с минимальным декором, но и с сочетанием современного дизайна и функциональности.





Galaxy by Binghatti — проект с нестандартной архитектурой и инновационным дизайном. В отделке каждого лота использованы только натуральные материалы. Жилой комплекс представляет малоэтажную застройку, что идеально подойдет для тех инвесторов, кто не любит жить в «высотках». Для минимизации воздействия на окружающую среду застройщик использует передовые экологичные технологии.

Срок сдачи: 3 квартал 2024 года

Стоимость: от 927 374 AED





Коллаборации с популярными брендами или известными архитекторами. Застройщики, как могут, пытаются привлечь взыскательных покупателей. Поэтому в последнее время распространено сотрудничество между мировыми известными брендами, архитектурными бюро и девелоперами.





Совет брокеру! Всегда имейте «козырь в рукаве»: эксклюзивную недвижимость, которую вы сможете предложить клиенту, чтобы он чувствовал индивидуальный подход.





Baccarat Residences — жилой комплекс, расположенный в самом сердце Дубая, в районе Downtown Dubai. Неповторимую концепцию создала всемирно известная архитектурная студия Studio Libeskind. В отделке квартир использованы только натуральные материалы. И это неудивительно, ведь интерьером всех лотов занималась студия 1508 London. В общем, для инвесторов, которые хотят эксклюзивную квартиру, этот жилой комплекс — настоящая находка.

Срок сдачи: 4 квартал 2026 года

Стоимость: от 21 485 581 AED





Функциональность. Дизайн квартиры должен быть не только необычным, но и функциональным. В ОАЭ для комфорта резидентов девелоперы всячески пытаются расширить жилые пространства. Поэтому многие квартиры продаются со встроенными шкафами, кухней и прочей мебелью.





Совет брокеру! Квартиры с полной меблировкой выгодно покупать тем инвесторам, кто после получения ключей стремится как можно быстрее сдать недвижимость,





Стремление к экологии

Всем, кто так или иначе связан с недвижимостью в Дубае, наверняка знакома дизайнерская концепция Leadership in Energy and Environmental Design или по-другому, сертификация LEED. Она была создана для оценки экологичности того или иного проекта. Поэтому девелоперы сейчас обращают внимание не только на комфорт будущих сооружений, но и на воздействие строительства на окружающий мир.





Какие принципы устойчивости используются в дизайне недвижимости

Использование строителями экологически чистых красок.

Отделка натуральными материалами: дерево, камни и др.

Использование систем возврата дождевой воды в целях водосбережения.

Переработка мусора.

Минимизация искусственного освещения.

Установка систем вентиляций с фильтрами для очистки.





Озеленение прилегающих к жилому комплексу территорий

Из-за специфических климатических условий страны необходим особый подход к обустройству территории возле комплекса. Для того чтобы максимально повысить влажность, застройщики создают во внутренних двориках фонтаны, клумбы, лужайки, искусственные озеры и ландшафтные сады. Беседки и закрытые локации также являются дополнительными местами для отдыха. Более масштабные проекты могут включать в себя «зеленые крыши» — еще одна точка, где можно расслабиться после рабочего дня.





Altitude de Grisogono — жилой комплекс с лучшими архитектурными решениями и передовыми технологиями. Все интерьеры выполнены в нейтральных тонах с продуманным естественным освещением. Главная фишка ЖК — парк на крыше с зонами для отдыха и прогулок.

Срок сдачи: 1 квартал 2027 года

Стоимость: от 1 376 000 AED





