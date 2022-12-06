ОАЭ
RU
AED
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе
Главная - Жилые комплексы - Altitude de Grisogono

Altitude de Grisogono

Clayton Residency, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 14
Визуализация
ЗастройщикDamac Properties
Площадьот 39 м² до 384 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена1 183 000 AED
от 1 183 000 AED
от 24 963 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%236 600 AED
При оформлении договора
4%47320 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%591 500 AED
При передаче
30%354 900 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию1 кв. 2027
Этажность43
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 183 000 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Салон красоты
  • Мужская парикмахерская
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Терраса

Транспортная доступность

Средняя школа3 км
Магазин200 м
Медицинский центр1 км
Метро3 км
Аэропорт15 км

Описание

Расположенный в динамичном районе на берегу Dubai Canal, новый жилой комплекс с захватывающими видами на городской пейзаж предлагает идеальное сочетание активного ритма жизни и эксклюзивной приватности. Altitude de Grisogono олицетворяет высочайший уровень комфорта, собрав в себе лучшие архитектурные решения и передовые технологии. Ключевые особенности – Впечатляющий дизайн от швейцарского бренда De Grisogono вдохновлен драгоценным камнем опалом, как символом надежды и счастья. – В комплексе представлены апартаменты с отделкой премиальными материалами и качественной бытовой техникой. Для интерьеров характерны нейтральные тона и продуманное естественное освещение. – На территории запланированы разнообразные удобства, включая фитнес-центр, infinity-бассейн, spa-центр, бутики, рестораны, зоны для отдыха и др. Инфраструктура района Business Bay отличается смешанной застройкой, где апартаменты соседствуют с современными офисными зданиями. В районе расположено несколько детских садов, школы City School Holdings International и Dubai International School, медицинские клиники — например, Emirates Hospital Clinic. Кроме того, в окружении находится множество ресторанов, магазинов и развлекательных заведений. Преимущества расположения Благодаря близости к каналу Дубая, Altitude предлагает возможность пользоваться как наземным, так и водным транспортом. Например, на водном такси можно быстро добраться до Jumeirah Beach. Удобный выезд на Al Khail Road позволит без проблем добраться до любого района города и главных достопримечательностей: дорога до Burj Khalifa и Dubai Mall займет 10 минут. Dubai International Airport находится в 20 минутах от комплекса.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
39 - 43
1 183 000 - 1 427 000
30 033 - 33 033
1 спальня
72 - 108
1 929 000 - 2 718 000
24 963 - 26 757
2 спальни
115 - 384
3 297 000 - 9 927 000
25 804 - 28 482
3 спальни
187 - 189
6 275 000 - 6 444 000
33 537 - 34 068

Инфраструктура

Clayton Residency, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates