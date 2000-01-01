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Главная - Жилые комплексы - Baccarat Residences by H&H

Baccarat Residences by H&H

12I, The Old Town Avenue, Downtown Dubai, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
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Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
H&H Development
Площадь
от 25 м² до 1161 м²
Количество спален
от 2 до 5
Стартовая цена
от 20 155 572 AEDот 52 826 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
5%1 007 779 AED
При оформлении договора
4%806223 AED
До даты ввода в эксплуатацию
55%11 085 564 AED
При передаче
40%8 062 229 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов2
Этажность45
ВодоснабжениеЕсть
Стоимостьот 20 155 572 AED
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
25
21 221 954 - 23 094 807
848 878 - 923 792
3 спальни
349 - 420
20 155 572 - 33 138 541
52 826 - 94 742
4 спальни
444 - 476
32 208 904 - 50 620 203
72 268 - 106 214

Описание

Неповторимый проект премиум-класса в самом центре оживленного Downtown Dubai. Концепцию комплекса создала Studio Libeskind. Подражая образу группы кристаллических форм, главная башня расслаивается на четыре призматические ветви, которые смягчают массивность здания с видами на Burj Khalifa на северо-западе и на знаменитую панораму Downtown Dubai на юге. Ключевые особенности – Утонченный дизайн интерьеров выполнен по проекту студии 1508 London (Mandarin Oriental Residences, Cipriani Residences Miami, The Carlton Tower Jumeirah London). – В отделке интерьера использованы натуральные ткани, мрамор и природные кристаллы. – Резиденты комплекса могут насладиться услугами и удобствами пятизвездочного отеля премиум-класса: большой бассейн, бар у бассейна, ресторан, современный фитнес-центр, spa-салон, йога студия, зоны отдыха, детская комната, зал для конференций, кинотеатр, вместительный паркинг. Инфраструктура района Downtown Dubai — деловой центр Дубая и один из самых динамичных районов. Здесь понравится тем, кого привлекает насыщенная уличная жизнь. В распоряжении резидентов торговые центры, рестораны и другие развлечения, 5 минут на машине или 13 минут пешком до The Dubai Mall. В непосредственной близости находится живописная набережная, а также есть доступ к высококлассным жилым, гостиничным и бизнес-центрам в районе Business Bay. Ближайший парк – South Ridge Park. В 5 минутах езды от резиденции также находится Burj Park by Emaar. Преимущества расположения Расположение Downtown Dubai обеспечивает легкий доступ к всемирно известным достопримечательностям и другим местам назначения. До небоскреба Burj Khalifa, торгового центр Dubai Mall – 5 минут, до поющего фонтана Dubai Fountain – 10 минут, Dubai International Financial Centre также находится в 5 минутах. Добраться до Dubai International Airport составит 10 минут.

Инфраструктура

На карте
12I, The Old Town Avenue, Downtown Dubai, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates

Преимущества проекта

Лифты
  • Скоростные лифты
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Кондитерская / пекарня