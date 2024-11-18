Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовBaccarat Residences by H&H

Baccarat Residences by H&H

12I, The Old Town Avenue, Downtown Dubai, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 14
1 / 14
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
H&H Development
Площадь
от 394 м² до 914 м²
Количество спален
от 3 до 4
Стартовая цена
от 6 150 780 $от 14 967 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
До завершения строительства
55%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    5%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
3 спальни
394 – 433
6 150 780 – 6 482 437
14 967 – 15 574

Описание

Неповторимый проект премиум-класса в самом центре оживленного Downtown Dubai. Концепцию комплекса создала Studio Libeskind. Подражая образу группы кристаллических форм, главная башня расслаивается на четыре призматические ветви, которые смягчают массивность здания с видами на Burj Khalifa на северо-западе и на знаменитую панораму Downtown Dubai на юге. Ключевые особенности – Утонченный дизайн интерьеров выполнен по проекту студии 1508 London (Mandarin Oriental Residences, Cipriani Residences Miami, The Carlton Tower Jumeirah London). – В отделке интерьера использованы натуральные ткани, мрамор и природные кристаллы. – Резиденты комплекса могут насладиться услугами и удобствами пятизвездочного отеля премиум-класса: большой бассейн, бар у бассейна, ресторан, современный фитнес-центр, spa-салон, йога студия, зоны отдыха, детская комната, зал для конференций, кинотеатр, вместительный паркинг. Инфраструктура района Downtown Dubai — деловой центр Дубая и один из самых динамичных районов. Здесь понравится тем, кого привлекает насыщенная уличная жизнь. В распоряжении резидентов торговые центры, рестораны и другие развлечения, 5 минут на машине или 13 минут пешком до The Dubai Mall. В непосредственной близости находится живописная набережная, а также есть доступ к высококлассным жилым, гостиничным и бизнес-центрам в районе Business Bay. Ближайший парк – South Ridge Park. В 5 минутах езды от резиденции также находится Burj Park by Emaar. Преимущества расположения Расположение Downtown Dubai обеспечивает легкий доступ к всемирно известным достопримечательностям и другим местам назначения. До небоскреба Burj Khalifa, торгового центр Dubai Mall – 5 минут, до поющего фонтана Dubai Fountain – 10 минут, Dubai International Financial Centre также находится в 5 минутах. Добраться до Dubai International Airport составит 10 минут.

Локация

На карте
12I, The Old Town Avenue, Downtown Dubai, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates

Район Даунтаун Дубай

Дубай
Downtown считается центральным районом Дубая и находится в максимальной близости от главных достопримечательностей города: небоскреба Бурдж-Халифа, торгового центра Дубай Молл и знаменитых поющих фонтанов. Это одна из самых популярных туристических, экономических и деловых локаций. Район нередко сравнивают с Манхэттеном, так как именно в нем расположены множество бизнес-офисов, банков и других официальных учреждений.
Подробнее

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Кондитерская / Пекарня
  • Ресторан / Кафе

Новости

  1. Апартаменты, таунхаусы, виллы: что выбрать для покупки недвижимости в Дубае?
    Апартаменты, таунхаусы, виллы: что выбрать для покупки недвижимости в Дубае?28.07.2025
  2. Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае
    Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае18.11.2024
Item 1 of 2
Каталог