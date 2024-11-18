Baccarat Residences by H&H

Описание

Неповторимый проект премиум-класса в самом центре оживленного Downtown Dubai. Концепцию комплекса создала Studio Libeskind. Подражая образу группы кристаллических форм, главная башня расслаивается на четыре призматические ветви, которые смягчают массивность здания с видами на Burj Khalifa на северо-западе и на знаменитую панораму Downtown Dubai на юге. Ключевые особенности – Утонченный дизайн интерьеров выполнен по проекту студии 1508 London (Mandarin Oriental Residences, Cipriani Residences Miami, The Carlton Tower Jumeirah London). – В отделке интерьера использованы натуральные ткани, мрамор и природные кристаллы. – Резиденты комплекса могут насладиться услугами и удобствами пятизвездочного отеля премиум-класса: большой бассейн, бар у бассейна, ресторан, современный фитнес-центр, spa-салон, йога студия, зоны отдыха, детская комната, зал для конференций, кинотеатр, вместительный паркинг. Инфраструктура района Downtown Dubai — деловой центр Дубая и один из самых динамичных районов. Здесь понравится тем, кого привлекает насыщенная уличная жизнь. В распоряжении резидентов торговые центры, рестораны и другие развлечения, 5 минут на машине или 13 минут пешком до The Dubai Mall. В непосредственной близости находится живописная набережная, а также есть доступ к высококлассным жилым, гостиничным и бизнес-центрам в районе Business Bay. Ближайший парк – South Ridge Park. В 5 минутах езды от резиденции также находится Burj Park by Emaar. Преимущества расположения Расположение Downtown Dubai обеспечивает легкий доступ к всемирно известным достопримечательностям и другим местам назначения. До небоскреба Burj Khalifa, торгового центр Dubai Mall – 5 минут, до поющего фонтана Dubai Fountain – 10 минут, Dubai International Financial Centre также находится в 5 минутах. Добраться до Dubai International Airport составит 10 минут.