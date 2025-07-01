Тип объекта–
Срок сдачи3 кв. 2025
ЗастройщикSegrex Development
Площадьот 75 м² до 232 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 75 м²от 1 211 687 AED
2 спальниот 217 м²от 2 194 988 AED
Крупная перспективная компания, в портфеле которой 12 завершенных проектов. Надежный застройщик с 9 летним опытом работы в ОАЭ. С 1995 года является частью Segrex Family Holding, специализируясь на проектах строительства полного цикла.
Преимущества Segrex Development:
- активность и сотрудничество
- преданность делу
- командный дух
- нацеленность на успех
Segrex Development — девелопер, который берет на себя все этапы реализации проектов: от разработки концепции и планирования до строительства и успешного завершения.