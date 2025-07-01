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Segrex Development

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Segrex Development

Segrex Development

Крупная перспективная компания, в портфеле которой 12 завершенных проектов. Надежный застройщик с 9 летним опытом работы в ОАЭ. С 1995 года является частью Segrex Family Holding, специализируясь на проектах строительства полного цикла.


Преимущества Segrex Development:

- активность и сотрудничество

- преданность делу

- командный дух

- нацеленность на успех


Segrex Development — девелопер, который берет на себя все этапы реализации проектов: от разработки концепции и планирования до строительства и успешного завершения.

3 предложения
Stonehenge Residences
Stonehenge Residences
United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, Lolow Road, 91
Тип объекта
Срок сдачи3 кв. 2025
ЗастройщикSegrex Development
Площадьот 75 м² до 232 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 75 м²от 1 211 687 AED
2 спальниот 217 м²от 2 194 988 AED
от 1 211 687 AEDот 10 107 AED/м²
Vitality by Segrex
Vitality by Segrex
Tuscan Residence Arezzo 2, Damac Tuscan Residences, District JVC 10, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи1 кв. 2026
ЗастройщикSegrex Development
Площадьот 39 м² до 94 м²
Первый взнос5%
Студияот 39 м²от 740 983 AED
1 спальняот 69 м²от 1 148 760 AED
от 740 983 AEDот 14 083 AED/м²
Stonehenge 2 by Segrex
Stonehenge 2 by Segrex
93/1, 26 Street, District JVC 15, Jumeirah Village Circle, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи3 кв. 2025
ЗастройщикSegrex Development
Площадьот 41 м² до 244 м²
Первый взнос5%
Студияот 41 м²от 813 997 AED
1 спальняот 71 м²от 1 134 839 AED
2 спальниот 217 м²от 2 127 198 AED
от 813 997 AEDот 9 795 AED/м²
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