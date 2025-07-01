Крупная перспективная компания, в портфеле которой 12 завершенных проектов. Надежный застройщик с 9 летним опытом работы в ОАЭ. С 1995 года является частью Segrex Family Holding, специализируясь на проектах строительства полного цикла.





Преимущества Segrex Development:

- активность и сотрудничество

- преданность делу

- командный дух

- нацеленность на успех





Segrex Development — девелопер, который берет на себя все этапы реализации проектов: от разработки концепции и планирования до строительства и успешного завершения.