Olivia Gardens by Segrex

Описание

Изысканный жилой комплекс в Jumeirah Gardens City. Плавные линии фасада Olivia Gardens вдохновлены естественными формами окружающих пейзажей. В минималистичном дизайне интерьеров сочетаются природная эстетика и городская элегантность. Это место, в котором царит душевное спокойствие, ощущение уюта и лёгкости. Ключевые особенности - Светлые просторные апартаменты в нейтральных тонах с отделкой натуральными материалами. Панорамные окна наполняют интерьеры солнечным светом, визуально расширяя пространство. - Резидентам доступен широкий спектр премиальных удобств: фитнес-центр, терраса для йоги, детская игровая площадка, сауна, несколько бассейнов, джакузи, кинотеатр, зона для барбекю, оливковый сад, коворкинг и др. - Для удобства жителей на территории комплекса установлены зарядные станции для электромобилей. Преимущества расположения Расположение проекта рядом с шоссе Sheikh Zayed Road обеспечивает отличную транспортную доступность. Добраться до Burj Khalifa и Dubai Mall можно за 10 минут, до Dubai Frame – за 11 минут, до Museum of the Future – за 15 минут. Район Palm Jumeirah находится в 25 минутах пути. Дорога до Dubai International Airport займет 25 минут.