Galaxy by Binghatti

Описание

Элегантный проект открывает новую страницу в истории архитектуры Дубая и демонстрирует уникальное сочетание инновационного дизайна и функциональности. Binghatti Galaxy представляет собой жилой комплекс с вариантами от студий до 2-комнатных апартаментов. В интерьерах гармонично сочетаются красота и удобство, создавая исключительное пространство для жизни. Апартаменты выделяются вниманием к деталям, обеспечивая высокий уровень комфорта. Ключевые особенности – В отделке использованы высококачественные натуральные материалы: стекло, дерево, металл, различные виды мрамора. – Проект выделяется своей экологической направленностью, внедряя передовые технологии и передовые решения для минимизации воздействия на окружающую среду. – Комплекс отличается малой этажностью и состоит из подземного этажа, цокольного, четырех жилых этажей и крыши, предоставляя жителям уединенную и спокойную атмосферу в сердце городской суеты. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle (JVC) отличается малой и среднеэтажной застройкой с хорошо развитой инфраструктурой. В районе много парков: например, Halfa Park и Khansoor Park. Поблизости расположена многопрофильная клиника Right Health Karama Medical Center и несколько детских садов и школ: JSS International School, Ladybird Early Learning Centre, Kiddie Jungle Play area Nursery JVC activities Kids Care. Для шоппинга доступен крупный торговый центр Circle Mall JVC. В пешей доступности находится множество супермаркетов, кафе и ресторанов.