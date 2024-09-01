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Galaxy by Binghatti

50, Assel Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 9
Визуализация
ЗастройщикBinghatti Holding LTD
Площадьот 54 м² до 111 м²
Количество спален1
Стартовая цена1 019 999 AED
от 1 019 999 AED
от 14 487 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%204 000 AED
При оформлении договора
4%40800 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%510 000 AED
При передаче
30%306 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2024
Этажность7
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 019 999 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
54 - 111
1 019 999 - 1 614 999
14 487 - 18 577

Описание

Элегантный проект открывает новую страницу в истории архитектуры Дубая и демонстрирует уникальное сочетание инновационного дизайна и функциональности. Binghatti Galaxy представляет собой жилой комплекс с вариантами от студий до 2-комнатных апартаментов. В интерьерах гармонично сочетаются красота и удобство, создавая исключительное пространство для жизни. Апартаменты выделяются вниманием к деталям, обеспечивая высокий уровень комфорта. Ключевые особенности – В отделке использованы высококачественные натуральные материалы: стекло, дерево, металл, различные виды мрамора. – Проект выделяется своей экологической направленностью, внедряя передовые технологии и передовые решения для минимизации воздействия на окружающую среду. – Комплекс отличается малой этажностью и состоит из подземного этажа, цокольного, четырех жилых этажей и крыши, предоставляя жителям уединенную и спокойную атмосферу в сердце городской суеты. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle (JVC) отличается малой и среднеэтажной застройкой с хорошо развитой инфраструктурой. В районе много парков: например, Halfa Park и Khansoor Park. Поблизости расположена многопрофильная клиника Right Health Karama Medical Center и несколько детских садов и школ: JSS International School, Ladybird Early Learning Centre, Kiddie Jungle Play area Nursery JVC activities Kids Care. Для шоппинга доступен крупный торговый центр Circle Mall JVC. В пешей доступности находится множество супермаркетов, кафе и ресторанов.

Инфраструктура

50, Assel Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе