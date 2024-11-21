Описание

Расположенный в динамичном районе на берегу Dubai Canal, новый жилой комплекс с захватывающими видами на городской пейзаж предлагает идеальное сочетание активного ритма жизни и эксклюзивной приватности. Altitude de Grisogono олицетворяет высочайший уровень комфорта, собрав в себе лучшие архитектурные решения и передовые технологии. Ключевые особенности – Впечатляющий дизайн от швейцарского бренда De Grisogono вдохновлен драгоценным камнем опалом, как символом надежды и счастья. – В комплексе представлены апартаменты с отделкой премиальными материалами и качественной бытовой техникой. Для интерьеров характерны нейтральные тона и продуманное естественное освещение. – На территории запланированы разнообразные удобства, включая фитнес-центр, infinity-бассейн, spa-центр, бутики, рестораны, зоны для отдыха и др. Инфраструктура района Business Bay отличается смешанной застройкой, где апартаменты соседствуют с современными офисными зданиями. В районе расположено несколько детских садов, школы City School Holdings International и Dubai International School, медицинские клиники — например, Emirates Hospital Clinic. Кроме того, в окружении находится множество ресторанов, магазинов и развлекательных заведений. Преимущества расположения Благодаря близости к каналу Дубая, Altitude предлагает возможность пользоваться как наземным, так и водным транспортом. Например, на водном такси можно быстро добраться до Jumeirah Beach. Удобный выезд на Al Khail Road позволит без проблем добраться до любого района города и главных достопримечательностей: дорога до Burj Khalifa и Dubai Mall займет 10 минут. Dubai International Airport находится в 20 минутах от комплекса.