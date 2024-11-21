Каталог
Altitude de Grisogono

Clayton Residency, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Damac Properties
Площадь
от 124 м² до 394 м²
Количество спален
2
Стартовая цена
от 907 828 $от 7 070 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность43
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
124 – 394
907 828 – 2 786 385
7 070 – 7 314

Описание

Расположенный в динамичном районе на берегу Dubai Canal, новый жилой комплекс с захватывающими видами на городской пейзаж предлагает идеальное сочетание активного ритма жизни и эксклюзивной приватности. Altitude de Grisogono олицетворяет высочайший уровень комфорта, собрав в себе лучшие архитектурные решения и передовые технологии. Ключевые особенности – Впечатляющий дизайн от швейцарского бренда De Grisogono вдохновлен драгоценным камнем опалом, как символом надежды и счастья. – В комплексе представлены апартаменты с отделкой премиальными материалами и качественной бытовой техникой. Для интерьеров характерны нейтральные тона и продуманное естественное освещение. – На территории запланированы разнообразные удобства, включая фитнес-центр, infinity-бассейн, spa-центр, бутики, рестораны, зоны для отдыха и др. Инфраструктура района Business Bay отличается смешанной застройкой, где апартаменты соседствуют с современными офисными зданиями. В районе расположено несколько детских садов, школы City School Holdings International и Dubai International School, медицинские клиники — например, Emirates Hospital Clinic. Кроме того, в окружении находится множество ресторанов, магазинов и развлекательных заведений. Преимущества расположения Благодаря близости к каналу Дубая, Altitude предлагает возможность пользоваться как наземным, так и водным транспортом. Например, на водном такси можно быстро добраться до Jumeirah Beach. Удобный выезд на Al Khail Road позволит без проблем добраться до любого района города и главных достопримечательностей: дорога до Burj Khalifa и Dubai Mall займет 10 минут. Dubai International Airport находится в 20 минутах от комплекса.

Локация

На карте
Clayton Residency, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates

Район Бизнес Бэй

Дубай
Business Bay — один из ключевых коммерческих и деловых центров Дубая. Район расположен вблизи главных достопримечательностей города, до которых можно дойти пешком или быстро добраться на автомобиле. Комьюнити подойдет как для семей с детьми и молодых пар, так и для бизнесменов.
Подробнее

Транспортная доступность

Школа3 км
Магазин200 м
Медицинский центр1 км
Метро3 км
Аэропорт15 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Салон красоты
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса

Застройщик

Damac Properties

Damac Properties

Девелопер предлагает элитную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Компания была основана в 2002 году и успела завоевать любовь множества клиентов качеством и уникальностью своих продуктов и услуг.
Подробнее

Видеообзоры

