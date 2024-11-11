Каталог
Binghatti Cullinan

19, Al Zahrawi Street, Al Jadaf, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Binghatti Holding
Площадь
от 63 м² до 81 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 394 554 $от 5 215 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.6 м
Количество корпусов1
Этажность21
ВодоснабжениеЕсть
Высота здания85.4 м
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
63 – 81
394 554 – 424 778
5 215 – 6 262
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Элегантный жилой комплекс в Al Jadaf. Фасад ЖК Binghatti Cullinan выполнен в виде выразительной геометрической сетки с сильным контрастом, создающей яркий визуальный ритм. Этот фирменный стиль формирует неповторимый, но очень узнаваемый, облик здания. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в светлых пастельных тонах, встроенная техника, открытые планировки, панорамные окна, высокие потолки, частные балконы. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, теннисный корт, детская игровая площадка, прогулочные дорожки, лаунж-зоны, бассейн, лобби для гостей и др. Преимущества расположения Проект расположен в одном из центральных районов с отличной транспортной доступностью — за 5 минут пешком можно дойти до автобусной остановки, за 15 минут можно добраться до станции метро Al Jadaf. Ближайшие крупные шоссе — Oud Metha Road и Sheikh Rashid Road. Дорога до популярных локаций Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Opera займет около 5 минут на транспорте, до Museum of the Future и Dubai Frame — около 10 минут. Путь до Dubai International Airport составит также 10 минут.

Локация

На карте
Транспортная доступность

Общественный транспорт150 м
Школа650 м
Магазин450 м
Медицинский центр700 м
Метро1 км
Аэропорт5 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Теннисный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Binghatti Holding

Binghatti Holding

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
Подробнее

Каталог