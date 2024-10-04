Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовBinghatti Skyflame

Binghatti Skyflame

14, 20th Street, Majan, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
Binghatti Holding
Площадь
от 64 м² до 116 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 300 287 $от 4 248 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.25 м
Количество корпусов1
Этажность35
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
64 – 78
300 287 – 332 412
4 248 – 4 638
2 спальни
112 – 116
520 030 – 533 493
4 570 – 4 628

Описание

Два выразительных небоскреба в районе Majan. Концепция жилого комплекса Skyflame основана на чувственном восприятии пространства и гармонии между природой и городом. Ключевые особенности - Чистовая отделка апартаментов выполнена в мягких тонах с использованием премиальных материалов: натуральный камень, стекло, индивидуальные дизайнерские решения. Каждая деталь продумана для комфорта и визуальной гармонии. - Все лоты оборудованы системой «Умный дом» и AI-технологиями. - Безопасность резидентов гарантируется круглосуточным видеонаблюдением и профессиональной службой охраны. - Богатая инфраструктура включает: тренажерный зал, корт для баскетбола и падел-тенниса, беговые и прогулочные дорожки, детскую площадку, лаунж-зоны, отдельные бассейны для взрослых и детей, кинотеатр и др. Преимущества расположения Проект отличается выгодным расположением вблизи основных шоссе города – Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al-Ain Road. За 4 минуты можно добраться до международной выставки Global Village, за 10 минут – до Miracle Garden, за 15 минут – до заповедника Ras Al Khor Wildlife Sanctuary и популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall, за 20 минут – до Museum of the Future и Dubai Frame. Дорога до Dubai International Airport займет 25 минут.

Локация

На карте
14, 20th Street, Majan, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа1 км
Магазин600 м
Медицинский центр900 м
Аэропорт25 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Binghatti Holding

Binghatti Holding

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ, которая известна своевременной сдачей проектов, выгодными локациями и оригинальной архитектурой жилых комплексов.
Подробнее

Новости

Item 1 of 5
Каталог