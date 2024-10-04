Binghatti Skyflame

Описание

Два выразительных небоскреба в районе Majan. Концепция жилого комплекса Skyflame основана на чувственном восприятии пространства и гармонии между природой и городом. Ключевые особенности - Чистовая отделка апартаментов выполнена в мягких тонах с использованием премиальных материалов: натуральный камень, стекло, индивидуальные дизайнерские решения. Каждая деталь продумана для комфорта и визуальной гармонии. - Все лоты оборудованы системой «Умный дом» и AI-технологиями. - Безопасность резидентов гарантируется круглосуточным видеонаблюдением и профессиональной службой охраны. - Богатая инфраструктура включает: тренажерный зал, корт для баскетбола и падел-тенниса, беговые и прогулочные дорожки, детскую площадку, лаунж-зоны, отдельные бассейны для взрослых и детей, кинотеатр и др. Преимущества расположения Проект отличается выгодным расположением вблизи основных шоссе города – Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al-Ain Road. За 4 минуты можно добраться до международной выставки Global Village, за 10 минут – до Miracle Garden, за 15 минут – до заповедника Ras Al Khor Wildlife Sanctuary и популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall, за 20 минут – до Museum of the Future и Dubai Frame. Дорога до Dubai International Airport займет 25 минут.