Binghatti Aquarise

Описание

Роскошный апарт-комплекс в самом сердце Дубая в Business Bay. Волнообразный силуэт здания Aquarise и фасад из стекла отражают переменчивую палитру неба над Дубаем, превращая здание в динамичную инсталляцию света и формы. Здесь архитектура становится искусством, а каждый элемент продуман до мелочей в стремлении к гармоничной жизни. Ключевые особенности - В отделке апартаментов использованы натуральные премиальные материалы в мягкой цветовой гамме. - Просторные террасы объединяют внутреннее и внешнее пространство, позволяя наслаждаться панорамными видами на город. - Резидентам доступны: бассейн с зоной отдыха, полностью оборудованный фитнес-центр, лаунж-зона, лобби для гостей, искусственный пляж, беговая дорожка, игровая площадка для детей, сад на крыше, корты для падел-тенниса и баскетбола и др. - Экологичные материалы и энергоэффективные решения отражают приверженность застройщика к ответственному подходу в строительстве. Преимущества расположения Благодаря выгодному расположению в центре города и вблизи крупного шоссе Al Khail можно легко добраться до любой точки города. Дорога до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall и оперного театра Dubai Opera займет всего 5 минут. Поездка до Museum of the Future займет 12 минут, до пляжа Jumeirah Beach – 15 минут, до гольф-клуба Dubai Creek Golf & Yacht Club – 16 минут. Dubai International Airport находится в 20 минутах пути.