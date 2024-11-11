Каталог
Binghatti Aquarise

Oxford Tower, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Binghatti Holding
Площадь
от 47 м² до 124 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 380 122 $от 7 261 $/м²

График платежей

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность32
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
47
380 122
7 987
1 спальня
73 – 97
532 334 – 710 687
7 261 – 7 301
2 спальни
97 – 124
791 014 – 1 056 500
8 127 – 8 502
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Роскошный апарт-комплекс в самом сердце Дубая в Business Bay. Волнообразный силуэт здания Aquarise и фасад из стекла отражают переменчивую палитру неба над Дубаем, превращая здание в динамичную инсталляцию света и формы. Здесь архитектура становится искусством, а каждый элемент продуман до мелочей в стремлении к гармоничной жизни. Ключевые особенности - В отделке апартаментов использованы натуральные премиальные материалы в мягкой цветовой гамме. - Просторные террасы объединяют внутреннее и внешнее пространство, позволяя наслаждаться панорамными видами на город. - Резидентам доступны: бассейн с зоной отдыха, полностью оборудованный фитнес-центр, лаунж-зона, лобби для гостей, искусственный пляж, беговая дорожка, игровая площадка для детей, сад на крыше, корты для падел-тенниса и баскетбола и др. - Экологичные материалы и энергоэффективные решения отражают приверженность застройщика к ответственному подходу в строительстве. Преимущества расположения Благодаря выгодному расположению в центре города и вблизи крупного шоссе Al Khail можно легко добраться до любой точки города. Дорога до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall и оперного театра Dubai Opera займет всего 5 минут. Поездка до Museum of the Future займет 12 минут, до пляжа Jumeirah Beach – 15 минут, до гольф-клуба Dubai Creek Golf & Yacht Club – 16 минут. Dubai International Airport находится в 20 минутах пути.

Локация

На карте
Oxford Tower, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Район Бизнес Бэй

Дубай
Business Bay — один из ключевых коммерческих и деловых центров Дубая. Район расположен вблизи главных достопримечательностей города, до которых можно дойти пешком или быстро добраться на автомобиле. Комьюнити подойдет как для семей с детьми и молодых пар, так и для бизнесменов.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт200 м
Школа2 км
Магазин100 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт17 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Binghatti Holding

Binghatti Holding

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
Подробнее

Новости

  1. Топ учебных заведений Дубая: сады, школы и высшее образование
    Топ учебных заведений Дубая: сады, школы и высшее образование 24.03.2025
  2. Какие факторы влияют на выбор недвижимости для жизни в Дубае
    Какие факторы влияют на выбор недвижимости для жизни в Дубае11.11.2024
