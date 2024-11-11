Описание

Новый роскошный проект совместно со знаменитым ювелирным брендом в деловом районе Business Bay. Эксклюзивная коллекция апартаментов и пентхаусов, вдохновленные философией Jacob & Co, для истинных ценителей роскоши. Жилой комплекс рассчитан на апартаменты с 2-3 спальнями, а также пентхаусы с 4-7 спальнями и дизайнерской отделкой в трех стилях: Billionaire, Fleurs De Jardin и Astronomia. Планировки пентхаусов включают комнату для персонала, infinity-бассейн, рабочий кабинет, спортивный зал, сауна и паровая баня, кинозал, массажным кабинетом. Специально для Burj Binghatti Jacob & Co Residences архитекторы создали детали интерьера пентхаусов, которые станут настоящей жемчужиной проекта. Жилой комплекс призван обеспечить максимальный уровень жизни в Дубае. Резиденты смогут пользоваться инфраструктурой не выходя из дома: пейзажные бассейны, SPA-центры, зал для мероприятий, тренажерные залы и детские сады. В распоряжении жителей консьерж-сервис с возможностью заказа услуг личного водителя, няни, повара или охранника. За 10-15 минут можно добраться до главных достопримечательностей города, включая Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Fountain и Dubai Opera. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи автотрассы Ras Al Khor Road, что обеспечит быстрый доступ к самым востребованным локациям города. За 15-20 минут можно добраться до Downtown Dubai, Dubai Design District и Dubai International Airport. Живите в окружении природы В 10 минутах на автомобиле находится заповедник Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. Расположение среди зеленых насаждений позволяет наслаждаться уединенностью и в то же время пользоваться удобствами крупного мегаполиса. Знаковая архитектура Дубая Архитектура здания вдохновлена лучшими ювелирными изделиями компании, что воплощено в каждой детали. Экстерьер здания напоминает часовой механизм, который украшен драгоценными камнями и короной на самой вершине. Надежный застройщик Binghatti Developers — девелоперское подразделение Binghatti Holding, которое было основано в 1890 году. Портфель недвижимости компании насчитывает 40+ проектов, каждый из которых отличается технологичностью и новаторскими архитектурными решениями.