ОАЭ
Burj Binghatti Jacob & Co Residences

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, 15th Street, 14
Застройщик
Binghatti Holding
Площадь
от 303 м² до 306 м²
Количество спален
от 2 до 3
Стартовая цена
от 2 360 789 $от 7 732 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
После передачи ключей
30%
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2026
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность100
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовПентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
305 – 306
2 360 789 – 2 728 386
7 732 – 8 894
3 спальни
303
3 812 116 – 8 468 343
12 571 – 27 926

Описание

Новый роскошный проект совместно со знаменитым ювелирным брендом в деловом районе Business Bay. Эксклюзивная коллекция апартаментов и пентхаусов, вдохновленные философией Jacob & Co, для истинных ценителей роскоши. Жилой комплекс рассчитан на апартаменты с 2-3 спальнями, а также пентхаусы с 4-7 спальнями и дизайнерской отделкой в трех стилях: Billionaire, Fleurs De Jardin и Astronomia. Планировки пентхаусов включают комнату для персонала, infinity-бассейн, рабочий кабинет, спортивный зал, сауна и паровая баня, кинозал, массажным кабинетом. Специально для Burj Binghatti Jacob & Co Residences архитекторы создали детали интерьера пентхаусов, которые станут настоящей жемчужиной проекта. Жилой комплекс призван обеспечить максимальный уровень жизни в Дубае. Резиденты смогут пользоваться инфраструктурой не выходя из дома: пейзажные бассейны, SPA-центры, зал для мероприятий, тренажерные залы и детские сады. В распоряжении жителей консьерж-сервис с возможностью заказа услуг личного водителя, няни, повара или охранника. За 10-15 минут можно добраться до главных достопримечательностей города, включая Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Fountain и Dubai Opera. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи автотрассы Ras Al Khor Road, что обеспечит быстрый доступ к самым востребованным локациям города. За 15-20 минут можно добраться до Downtown Dubai, Dubai Design District и Dubai International Airport. Живите в окружении природы В 10 минутах на автомобиле находится заповедник Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. Расположение среди зеленых насаждений позволяет наслаждаться уединенностью и в то же время пользоваться удобствами крупного мегаполиса. Знаковая архитектура Дубая Архитектура здания вдохновлена лучшими ювелирными изделиями компании, что воплощено в каждой детали. Экстерьер здания напоминает часовой механизм, который украшен драгоценными камнями и короной на самой вершине. Надежный застройщик Binghatti Developers — девелоперское подразделение Binghatti Holding, которое было основано в 1890 году. Портфель недвижимости компании насчитывает 40+ проектов, каждый из которых отличается технологичностью и новаторскими архитектурными решениями.

Локация

На карте
United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, 15th Street, 14

Транспортная доступность

Общественный транспорт800 м
Море9 км
Магазин1 км
Медицинский центр9 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Терраса

Застройщик

Binghatti Holding

Binghatti Holding

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
Подробнее

Каталог