Binghatti Luxuria

Jenin Building, JVT District 4, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  Здание
Здание
Здание
Застройщик
Binghatti Holding
Площадь
от 31 м² до 89 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 208 305 $от 4 697 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
  При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность34
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
31 – 39
208 305 – 217 835
5 450 – 6 668
1 спальня
60 – 79
340 095 – 371 953
4 697 – 5 620
2 спальни
89
490 129 – 500 748
5 477 – 5 596
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Архитектурное воплощение сдержанной роскоши в JVT. Здание жилого комплекса Binghatti Luxuria выстроено на основе строгой геометрической сетки, которая задает ритм пространству, создавая ощущение внутреннего покоя. Сатиново-хромированный фасад обеспечивает эффективную защиту от солнца, органично сочетаясь с окружающим ландшафтом. Ключевые особенности - Апартаменты выполнены в светлой натуральной цветовой палитре и представлены со встроенной техникой, системами хранения, панорамными окнами, просторными балконами. - В отделке интерьеров используются мрамор, натуральный камень, дуб, состаренная бронза и стекло, которые создают ощущение тактильной глубины и визуальной чистоты. - Резидентам доступны: спортивная и детская площадки, прогулочные дорожки, тренажерный зал, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зоны, лобби для гостей, джакузи, лужайки для пикников и др. Преимущества расположения Проект расположен в 5 минутах от шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. За 10 минут можно добраться до района Dubai Marina, до аттракциона Ain Dubai и торгового центра City Centre Me’aisem, за 12 минут – до района Palm Jumeirah, за 14 минут – до выставочного комплекса Expo City. Дорога до Al Maktoum International Airport займет 20 минут.

Локация

На карте
Транспортная доступность

Школа600 м
Магазин210 м
Аэропорт28 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Binghatti Holding

Binghatti Holding

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
Подробнее

Каталог