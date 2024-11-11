Описание

Архитектурное воплощение сдержанной роскоши в JVT. Здание жилого комплекса Binghatti Luxuria выстроено на основе строгой геометрической сетки, которая задает ритм пространству, создавая ощущение внутреннего покоя. Сатиново-хромированный фасад обеспечивает эффективную защиту от солнца, органично сочетаясь с окружающим ландшафтом. Ключевые особенности - Апартаменты выполнены в светлой натуральной цветовой палитре и представлены со встроенной техникой, системами хранения, панорамными окнами, просторными балконами. - В отделке интерьеров используются мрамор, натуральный камень, дуб, состаренная бронза и стекло, которые создают ощущение тактильной глубины и визуальной чистоты. - Резидентам доступны: спортивная и детская площадки, прогулочные дорожки, тренажерный зал, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зоны, лобби для гостей, джакузи, лужайки для пикников и др. Преимущества расположения Проект расположен в 5 минутах от шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. За 10 минут можно добраться до района Dubai Marina, до аттракциона Ain Dubai и торгового центра City Centre Me’aisem, за 12 минут – до района Palm Jumeirah, за 14 минут – до выставочного комплекса Expo City. Дорога до Al Maktoum International Airport займет 20 минут.