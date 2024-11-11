Каталог
Skyrise by Binghatti

Grand Millennium Hotel, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Binghatti Holding
Площадь
от 77 м² до 94 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 589 040 $от 7 645 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов2
Этажность52
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
77 – 94
589 040 – 739 482
7 645 – 7 789
Описание

Роскошные жилые башни в самом сердце Дубая в районе Business Bay. Изящный силуэт жилого комплекса Binghatti Skyrise органично вписывается в городской пейзаж, а тщательно продуманные безупречные интерьеры созданы для того, чтобы расслабиться и отдохнуть душой. Это не просто место для жизни, но и способ отвлечься от повседневности. Ключевые особенности - Апартаменты с качественной дизайнерской отделкой в натуральных тонах. Панорамные окна, высокие потолки и балконы во всех лотах. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, беговые дорожки, теннисный корт, баскетбольная площадка, гольф-поле, пляж для жителей дома, infinity-бассейн, ландшафтные сады. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Al Khalil Road, которое соединяется с основными транспортными магистралями города. Благодаря выгодному расположению путь до таких популярных локаций как Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Opera займет 5 минут, до Business Bay Marina Yacht Club и Dubai Canal — 2 минуты, до заповедника Ras Al Khor Wildlife Sanctuary — 10 минут. Дорога до аэропорта Dubai International Airport составит 20 минут.

Локация

На карте
Grand Millennium Hotel, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Район Бизнес Бэй

Дубай
Business Bay — один из ключевых коммерческих и деловых центров Дубая. Район расположен вблизи главных достопримечательностей города, до которых можно дойти пешком или быстро добраться на автомобиле. Комьюнити подойдет как для семей с детьми и молодых пар, так и для бизнесменов.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт450 м
Школа2 км
Магазин1 км
Медицинский центр400 м
Аэропорт19 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная

Застройщик

Binghatti Holding

Binghatti Holding

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
Подробнее

Новости

