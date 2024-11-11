Skyrise by Binghatti

Описание

Роскошные жилые башни в самом сердце Дубая в районе Business Bay. Изящный силуэт жилого комплекса Binghatti Skyrise органично вписывается в городской пейзаж, а тщательно продуманные безупречные интерьеры созданы для того, чтобы расслабиться и отдохнуть душой. Это не просто место для жизни, но и способ отвлечься от повседневности. Ключевые особенности - Апартаменты с качественной дизайнерской отделкой в натуральных тонах. Панорамные окна, высокие потолки и балконы во всех лотах. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, беговые дорожки, теннисный корт, баскетбольная площадка, гольф-поле, пляж для жителей дома, infinity-бассейн, ландшафтные сады. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Al Khalil Road, которое соединяется с основными транспортными магистралями города. Благодаря выгодному расположению путь до таких популярных локаций как Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Opera займет 5 минут, до Business Bay Marina Yacht Club и Dubai Canal — 2 минуты, до заповедника Ras Al Khor Wildlife Sanctuary — 10 минут. Дорога до аэропорта Dubai International Airport составит 20 минут.