Описание

Сдержанная роскошь в самом сердце бурлящего мегаполиса в Business Bay. Необычный изогнутый силуэт жилого комплекса Binghatti Skyhall, современный дизайн и изысканные интерьеры создают уютную и комфортную атмосферу. Здесь вы почувствуете спокойствие, находясь в самой гуще событий. Ключевые особенности - Отделка апартаментов отличается тщательно подобранными нежными оттенками и богатыми текстурами. - Встроенная техника, системы хранения, панорамные окна и просторные балконы во всех лотах. - Жилой комплекс предлагает широкий спектр первоклассных удобств: полностью оборудованный фитнесс-центр, волейбольная и баскетбольная площадки, детская игровая зона, раздельные бассейны для взрослых и детей, места для отдыха и релаксации возле бассейна и в тени зеленых насаждений и др. Преимущества расположения Проект расположился в одном из самых престижных районов Дубая, где все топовые локации находятся в шаговой доступности. А благодаря выезду на шоссе Marasi Drive добраться до любой локации города не составит труда. Дорога до набережной Dubai Canal и до яхт-клуба Business Bay Marina Yacht Club займет 2 минуты, до торгового центра Dubai Mall и концертного зала Dubai Opera – 5 минут. Стадион Coca-Cola Arena и заповедник Ras Al Khor Wildlife Sanctuary находятся в 10 минутах пути. Поездка до Dubai International Airport составит 15 минут.