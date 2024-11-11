Каталог
Binghatti Skyhall

171, Marasi Drive Street, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Binghatti Holding
Площадь
от 37 м² до 92 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 328 931 $от 6 589 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.6 м
Количество корпусов1
Этажность36
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
37 – 44
328 931 – 408 441
8 802 – 9 212
1 спальня
77 – 92
511 096 – 632 539
6 589 – 6 840
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Сдержанная роскошь в самом сердце бурлящего мегаполиса в Business Bay. Необычный изогнутый силуэт жилого комплекса Binghatti Skyhall, современный дизайн и изысканные интерьеры создают уютную и комфортную атмосферу. Здесь вы почувствуете спокойствие, находясь в самой гуще событий. Ключевые особенности - Отделка апартаментов отличается тщательно подобранными нежными оттенками и богатыми текстурами. - Встроенная техника, системы хранения, панорамные окна и просторные балконы во всех лотах. - Жилой комплекс предлагает широкий спектр первоклассных удобств: полностью оборудованный фитнесс-центр, волейбольная и баскетбольная площадки, детская игровая зона, раздельные бассейны для взрослых и детей, места для отдыха и релаксации возле бассейна и в тени зеленых насаждений и др. Преимущества расположения Проект расположился в одном из самых престижных районов Дубая, где все топовые локации находятся в шаговой доступности. А благодаря выезду на шоссе Marasi Drive добраться до любой локации города не составит труда. Дорога до набережной Dubai Canal и до яхт-клуба Business Bay Marina Yacht Club займет 2 минуты, до торгового центра Dubai Mall и концертного зала Dubai Opera – 5 минут. Стадион Coca-Cola Arena и заповедник Ras Al Khor Wildlife Sanctuary находятся в 10 минутах пути. Поездка до Dubai International Airport составит 15 минут.

Локация

На карте
171, Marasi Drive Street, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Район Бизнес Бэй

Дубай
Business Bay — один из ключевых коммерческих и деловых центров Дубая. Район расположен вблизи главных достопримечательностей города, до которых можно дойти пешком или быстро добраться на автомобиле. Комьюнити подойдет как для семей с детьми и молодых пар, так и для бизнесменов.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт150 м
Школа1 км
Магазин500 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт16 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Волейбольный корт
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха

Застройщик

Binghatti Holding

Binghatti Holding

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
Подробнее

Каталог