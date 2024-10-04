Binghatti Tilal

Жилой комплекс Tilal Binghatti расположен в районе Al Rowaiyah рядом с Dubai Academic City и представляет собой масштабный жилой район с виллами, таунхаусами и эксклюзивными резиденциями. Девелопер делает акцент на создании полноценной курортной среды для жизни с собственной экосистемой отдыха, инфраструктуры и природного окружения. Ключевые особенности – В резиденциях предусмотрены просторные гостиные с потолками до 4 метров в высоту. Апартаменты оснащены системой умного дома, встроенными лифтами, частными бассейнами и комнатами для персонала. В отделке используются мрамор Arbescato Orobico и Travertine, крупноформатный керамогранит, натуральный шпон светлого дуба, декоративные металлические элементы, кожаные вставки и тонированные бронзовые зеркала. – Инфраструктура включает более 50 объектов для отдыха и повседневной жизни, среди которых клубный дом, спортивные площадки, детские клубы, wellness-зоны, беговые и велосипедные дорожки и торговую аллею. – Одной из ключевых особенностей проекта станет искусственный пляж Pearl Beach площадью около 12 000 кв. метров с системой генерации волн, а также озера для купания и зоны отдыха у воды. Преимущества расположения Локация отличается удобным выездом на Emirates Road (E611) и Al Ain Road (E66), что обеспечивает быстрый доступ к ключевым районам Дубая. Dubai Academic City находится примерно в 5 минутах езды. До Meydan Racecourse можно добраться за 10 минут, до Dubai Creek Harbour – примерно за 15 минут, до Downtown Dubai и Dubai Mall – за 17 минут. Международный аэропорт DXB расположен примерно в 18 минутах езды.