Binghatti Tilal

Al Rowaiyah First, Mushraif, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Binghatti Holding
Площадь
от 259 м² до 985 м²
Количество спален
от 4 до 7
Стартовая цена
от 1 143 450 $от 4 415 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
5%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Площадь участка10000000 м²
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков4 м
Количество корпусов1
Этажность2
ВодоснабжениеЕсть
Высота здания8 м
БалконЕсть
Типы лотовВилла, Таунхаус
Стадия строительстваНа этапе проектирования

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
4 спальни
259
1 143 450
4 415
5 спален
262
1 388 475
5 300

Описание

Жилой комплекс Tilal Binghatti расположен в районе Al Rowaiyah рядом с Dubai Academic City и представляет собой масштабный жилой район с виллами, таунхаусами и эксклюзивными резиденциями. Девелопер делает акцент на создании полноценной курортной среды для жизни с собственной экосистемой отдыха, инфраструктуры и природного окружения. Ключевые особенности – В резиденциях предусмотрены просторные гостиные с потолками до 4 метров в высоту. Апартаменты оснащены системой умного дома, встроенными лифтами, частными бассейнами и комнатами для персонала. В отделке используются мрамор Arbescato Orobico и Travertine, крупноформатный керамогранит, натуральный шпон светлого дуба, декоративные металлические элементы, кожаные вставки и тонированные бронзовые зеркала. – Инфраструктура включает более 50 объектов для отдыха и повседневной жизни, среди которых клубный дом, спортивные площадки, детские клубы, wellness-зоны, беговые и велосипедные дорожки и торговую аллею. – Одной из ключевых особенностей проекта станет искусственный пляж Pearl Beach площадью около 12 000 кв. метров с системой генерации волн, а также озера для купания и зоны отдыха у воды. Преимущества расположения Локация отличается удобным выездом на Emirates Road (E611) и Al Ain Road (E66), что обеспечивает быстрый доступ к ключевым районам Дубая. Dubai Academic City находится примерно в 5 минутах езды. До Meydan Racecourse можно добраться за 10 минут, до Dubai Creek Harbour – примерно за 15 минут, до Downtown Dubai и Dubai Mall – за 17 минут. Международный аэропорт DXB расположен примерно в 18 минутах езды.

Локация

На карте
Al Rowaiyah First, Mushraif, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа5 км
Магазин200 м
Медицинский центр3 км
Аэропорт20 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Spa-центр
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Волейбольный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Открытый балкон
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса

Застройщик

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ, которая известна своевременной сдачей проектов, выгодными локациями и оригинальной архитектурой жилых комплексов.
