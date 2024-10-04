Описание

Отражение кристального света в силуэте вечернего Дубая. Жилая башня Binghatti Wraith в престижном районе Al Jaddaf выделяется современным дизайном, вниманием к деталям и продуманной инфраструктурой. Комплекс создан для тех, кто ищет баланс между активной городской жизнью и атмосферой уюта и спокойствия. Ключевые особенности — Резиденции с полностью оснащенной кухней, встроенной техникой, системой «умный дом», панорамными окнами от пола до потолка и сплошными балконами по всей длине фасада. — В отделке использованы премиальные материалы высокого качества: керамогранит, ламинат, натуральный мрамор, панели из грецкого ореха, латунь, стекло, кожа и зеркала. — Применены энергоэффективные технологии строительства и устойчивые материалы, которые позволяют снижать стоимость коммунальных платежей и повышать экологическую чистоту пространства. — На территории спроектированы infinity-бассейн с регулируемой температурой воды, джакузи, солярий с шезлонгами и приватными беседками, бар, тренажерный зал, студию йоги, падел-корт, беговую дорожку, детскую игровую площадку и зону для барбекю. — Сервис мирового уровня: круглосуточные услуги консьержа, доступ в лобби и видеонаблюдение. Преимущества расположения Клубный дом расположен в одном из наиболее динамично развивающихся кварталов города с прямым выездом на ключевые магистрали. Станция метро Al Jaddaf и набережная Jaddaf Waterfront находятся в радиусе 5 минут. Добраться до Al Jaddaf Metro Station, Jaddaf Waterfront, DEWA Head Office, Wafi Mall, Ras Al Khor Wildlife Sanctuary, Dubai Frame, Dubai Design District (d3), Museum of the Future, Downtown Dubai и Burj Khalifa можно за 5–15 минут. Дорога до Palm Jumeirah, Dubai Marina, Topgolf Dubai, Montgomery Golf Driving Range, The Springs Souk, Golf Course и Dubai Polo & Equestrian Club займет 20–30 минут. Путь до Dubai International Airport продлится 9 минут.