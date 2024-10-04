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Binghatti Wraith

10, 54th Street, Al Jadaf, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Здание
Здание
Застройщик
Binghatti Holding
Площадь
от 31 м² до 185 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 217 835 $от 3 450 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
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О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность19
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
31 – 42
217 835 – 244 247
5 723 – 6 868
1 спальня
61
353 982 – 359 156
5 755 – 5 799
2 спальни
103 – 185
571 817 – 639 891
3 450 – 5 533
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Отражение кристального света в силуэте вечернего Дубая. Жилая башня Binghatti Wraith в престижном районе Al Jaddaf выделяется современным дизайном, вниманием к деталям и продуманной инфраструктурой. Комплекс создан для тех, кто ищет баланс между активной городской жизнью и атмосферой уюта и спокойствия. Ключевые особенности — Резиденции с полностью оснащенной кухней, встроенной техникой, системой «умный дом», панорамными окнами от пола до потолка и сплошными балконами по всей длине фасада. — В отделке использованы премиальные материалы высокого качества: керамогранит, ламинат, натуральный мрамор, панели из грецкого ореха, латунь, стекло, кожа и зеркала. — Применены энергоэффективные технологии строительства и устойчивые материалы, которые позволяют снижать стоимость коммунальных платежей и повышать экологическую чистоту пространства. — На территории спроектированы infinity-бассейн с регулируемой температурой воды, джакузи, солярий с шезлонгами и приватными беседками, бар, тренажерный зал, студию йоги, падел-корт, беговую дорожку, детскую игровую площадку и зону для барбекю. — Сервис мирового уровня: круглосуточные услуги консьержа, доступ в лобби и видеонаблюдение. Преимущества расположения Клубный дом расположен в одном из наиболее динамично развивающихся кварталов города с прямым выездом на ключевые магистрали. Станция метро Al Jaddaf и набережная Jaddaf Waterfront находятся в радиусе 5 минут. Добраться до Al Jaddaf Metro Station, Jaddaf Waterfront, DEWA Head Office, Wafi Mall, Ras Al Khor Wildlife Sanctuary, Dubai Frame, Dubai Design District (d3), Museum of the Future, Downtown Dubai и Burj Khalifa можно за 5–15 минут. Дорога до Palm Jumeirah, Dubai Marina, Topgolf Dubai, Montgomery Golf Driving Range, The Springs Souk, Golf Course и Dubai Polo & Equestrian Club займет 20–30 минут. Путь до Dubai International Airport продлится 9 минут.

Локация

На карте
10, 54th Street, Al Jadaf, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт550 м
Магазин350 м
Медицинский центр1 км
Метро1 км
Аэропорт6 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха

Застройщик

Binghatti Holding

Binghatti Holding

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ, которая известна своевременной сдачей проектов, выгодными локациями и оригинальной архитектурой жилых комплексов.
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