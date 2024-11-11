Каталог
Mercedes-Benz Places by Binghatti

20, Al Asayel Street, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Binghatti Holding
Площадь
от 170 м² до 372 м²
Количество спален
от 2 до 4
Стартовая цена
от 3 076 922 $от 18 040 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность74
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства
Тип парковкиПодземная парковка

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
170
3 076 922 – 3 839 345
18 040 – 22 505
3 спальни
243 – 322
5 445 608 – 7 134 103
22 108 – 22 382
4 спальни
334 – 372
8 168 820 – 10 020 419
24 398 – 26 921

Описание

Проект, реализованный в партнерстве Mercedes-Benz и Binghatti — это эксклюзивное здание высотой в 351 метр, который предлагает непревзойденные виды на Burj Khalifa и окружающий городской пейзаж. Вдохновленный инновациями, жилой комплекс станет новым символом архитектурного величия и дизайнерского мастерства в самом сердце Дубая. Ключевые особенности - Уникальная архитектура, вдохновленная философией “Sensual Purity” от Mercedes-Benz, сочетает в себе инновации и эстетику. Архитектурная выразительность дизайна превращает небоскреб в выдающийся элемент городского ландшафта с узнаваемыми чертами. - Вариативность жилых пространств с просторными интерьерами и панорамными окнами предлагают захватывающие виды и олицетворяют роскошь и стиль. Внедрение умных систем управления в апартаментах обеспечит дополнительный уровень комфорта. - Комплекс оснащен премиальными удобствами: несколько бассейнов, включая infinity-бассейн на крыше, фитнес-центр последнего поколения, spa-центр, общественные зоны класса люкс для работы и отдыха. - Управляющая компания предоставляет консьерж-сервис, услуги личного шеф-повара, клининг-сервис, валет-паркинг. - Использование передовых технологий, в том числе солнечных панелей для зарядки электромобилей, подчеркивает стремление к экологичности и устойчивому развитию. Преимущества расположения Выезд на основную магистраль города Sheikh Zayed Road обеспечивает легкий доступ ко всем районам мегаполиса. За несколько минут можно добраться до самых знаковых достопримечательностей города, включая Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Opera. Район Dubai Marina находится в 20-25 минутах пути. До международного аэропорта Дубая дорога займет 20 минут.

Локация

На карте
20, Al Asayel Street, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates

Район Даунтаун Дубай

Дубай
Downtown считается центральным районом Дубая и находится в максимальной близости от главных достопримечательностей города: небоскреба Бурдж-Халифа, торгового центра Дубай Молл и знаменитых поющих фонтанов. Это одна из самых популярных туристических, экономических и деловых локаций. Район нередко сравнивают с Манхэттеном, так как именно в нем расположены множество бизнес-офисов, банков и других официальных учреждений.
Подробнее

Транспортная доступность

Школа1 км
Магазин300 м
Медицинский центр850 м
Метро2 км
Аэропорт16 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

Binghatti Holding

Binghatti Holding

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
Подробнее

