Mercedes-Benz Places by Binghatti

Описание

Проект, реализованный в партнерстве Mercedes-Benz и Binghatti — это эксклюзивное здание высотой в 351 метр, который предлагает непревзойденные виды на Burj Khalifa и окружающий городской пейзаж. Вдохновленный инновациями, жилой комплекс станет новым символом архитектурного величия и дизайнерского мастерства в самом сердце Дубая. Ключевые особенности - Уникальная архитектура, вдохновленная философией “Sensual Purity” от Mercedes-Benz, сочетает в себе инновации и эстетику. Архитектурная выразительность дизайна превращает небоскреб в выдающийся элемент городского ландшафта с узнаваемыми чертами. - Вариативность жилых пространств с просторными интерьерами и панорамными окнами предлагают захватывающие виды и олицетворяют роскошь и стиль. Внедрение умных систем управления в апартаментах обеспечит дополнительный уровень комфорта. - Комплекс оснащен премиальными удобствами: несколько бассейнов, включая infinity-бассейн на крыше, фитнес-центр последнего поколения, spa-центр, общественные зоны класса люкс для работы и отдыха. - Управляющая компания предоставляет консьерж-сервис, услуги личного шеф-повара, клининг-сервис, валет-паркинг. - Использование передовых технологий, в том числе солнечных панелей для зарядки электромобилей, подчеркивает стремление к экологичности и устойчивому развитию. Преимущества расположения Выезд на основную магистраль города Sheikh Zayed Road обеспечивает легкий доступ ко всем районам мегаполиса. За несколько минут можно добраться до самых знаковых достопримечательностей города, включая Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Opera. Район Dubai Marina находится в 20-25 минутах пути. До международного аэропорта Дубая дорога займет 20 минут.