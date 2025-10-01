Skyblade by Binghatti

Описание

Амбициозный проект с уникальным расположением в сердце Дубая. Skyblade предлагает коллекцию резиденций для тех, кто ценит исключительное качество жизни. Башня в стиле нео-футуризма с кристальными стеклянными фасадами и видами на Burj Khalifa создает новый силуэт мегаполиса. Ключевые особенности — В интерьере — сочетание теплого травертина, древесных поверхностей и благородного красного мрамора. Металлические элементы из латуни и зеркальные вставки добавляют яркие акценты в общую палитру. Окна от пола до потолка и просторные планировки дарят ощущение безграничного пространства. — Роскошная инфраструктура включает тренажерный зал, infinity-бассейн, беговую дорожку, ландшафтный сад, лобби, спа и wellness-центр, детскую игровую площадку и бутики. — Управляющая компания предоставляет полный спектр услуг: администрирование недвижимости, помощь в перепродаже, аренду парковочных мест, сдачу апартаментов, ежегодное обслуживание и мебельные пакеты. Преимущества расположения Клубный дом спроектирован в знаменитом районе Downtown Dubai. Добраться до Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall получится за 3 минуты. Дорога до Dubai International Financial Centre, Museum of the Future, Burj Al Arab, Jumeirah Beach, Dubai Harbour, Dubai Creek Golf & Yacht Club и Palm Jumeirah займет 10-16 минут. Аэропорт Dubai International Airport также находится в 16 минутах пути.