Binghatti Etherea

Описание

Сдержанная элегантность в сердце Jumeirah Village Circle. Etherea — жилая башня, которая идеально подходит для семей с детьми и экспатов. Проект объединяет продуманную среду и развитую инфраструктуру в престижном районе мегаполиса. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в нейтральной палитре с использованием натуральных материалов: травертина, мрамора, дуба и белой древесины. Акценты созданы с помощью бронзовых деталей и зеркал. — На территории клубного дома: бассейны, джакузи, душ на открытом воздухе, детская игровая площадка, велосипедные и пешеходные дорожки, студия аэробики, спортивный зал и зоны для отдыха. — Резидентам доступен сервис от Binghatti Bespoke: управление недвижимостью, оформление апартаментов для краткосрочной аренды, мебельные пакеты и ежегодное техническое обслуживание. Преимущества расположения Комплекс находится в знаменитом комьюнити Jumeirah Village Circle с прямым выездом на Al Khail Road и Hessa Street. Рядом расположены более 30 ландшафтных парков. Дорога до Dubai Hills Mall, Dubai Butterfly Garden, The Els Club, Dubai International Cricket Stadium и Dubai Polo & Equestrian Club продлится 10-15 минут. Путь до Dubai Autodrome, Ibn Battuta Mall, Dubai Festival City, Expo City Dubai, Burj Al Arab, Jumeirah Beach, Business Bay, Downtown Dubai, Burj Khalifa, Dubai Marina, Dubai Harbour, Ain Dubai и Palm Jumeirah займет 20-30 минут. Добраться до Al Maktoum International Airport можно за 30 минут.