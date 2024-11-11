Каталог
ГлавнаяКаталог проектовBinghatti Etherea

Binghatti Etherea

1/2, 6 Street, District JVC 11, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Binghatti Holding
Площадь
от 31 м² до 94 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 208 305 $от 5 001 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков4.7 м
Количество корпусов1
Этажность29
ВодоснабжениеЕсть
Высота здания112.3 м
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
31 – 39
208 305 – 215 112
5 486 – 6 679
1 спальня
53 – 71
326 753 – 359 700
5 001 – 6 116
2 спальни
70 – 94
462 900 – 490 129
5 196 – 6 595
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Сдержанная элегантность в сердце Jumeirah Village Circle. Etherea — жилая башня, которая идеально подходит для семей с детьми и экспатов. Проект объединяет продуманную среду и развитую инфраструктуру в престижном районе мегаполиса. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в нейтральной палитре с использованием натуральных материалов: травертина, мрамора, дуба и белой древесины. Акценты созданы с помощью бронзовых деталей и зеркал. — На территории клубного дома: бассейны, джакузи, душ на открытом воздухе, детская игровая площадка, велосипедные и пешеходные дорожки, студия аэробики, спортивный зал и зоны для отдыха. — Резидентам доступен сервис от Binghatti Bespoke: управление недвижимостью, оформление апартаментов для краткосрочной аренды, мебельные пакеты и ежегодное техническое обслуживание. Преимущества расположения Комплекс находится в знаменитом комьюнити Jumeirah Village Circle с прямым выездом на Al Khail Road и Hessa Street. Рядом расположены более 30 ландшафтных парков. Дорога до Dubai Hills Mall, Dubai Butterfly Garden, The Els Club, Dubai International Cricket Stadium и Dubai Polo & Equestrian Club продлится 10-15 минут. Путь до Dubai Autodrome, Ibn Battuta Mall, Dubai Festival City, Expo City Dubai, Burj Al Arab, Jumeirah Beach, Business Bay, Downtown Dubai, Burj Khalifa, Dubai Marina, Dubai Harbour, Ain Dubai и Palm Jumeirah займет 20-30 минут. Добраться до Al Maktoum International Airport можно за 30 минут.

Локация

На карте
1/2, 6 Street, District JVC 11, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт450 м
Школа1 км
Магазин240 м
Медицинский центр250 м
Аэропорт34 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Binghatti Holding

Binghatti Holding

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
Подробнее

Каталог