Binghatti Sky Terraces

Control Tower, Al Hebiah 1, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
Застройщик
Binghatti Holding
Площадь
от 28 м² до 253 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 211 028 $от 2 723 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков6.75 м
Количество корпусов1
Этажность50
ВодоснабжениеЕсть
Высота здания207.7 м
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
28 – 47
211 028 – 244 792
5 185 – 7 294
1 спальня
48 – 152
326 753 – 415 248
2 723 – 6 701
2 спальни
98 – 118
514 635 – 592 239
4 983 – 5 250
3 спальни
234 – 253
796 460 – 806 535
3 186 – 3 401
Каталог планировок

Описание

Высокий дизайн, который меняет силуэт мегаполиса. Binghatti Sky Terraces — жилой небоскреб в футуристическом стиле. Проект объединяет современные технологии, продуманные планировки и развитую инфраструктуру для комфортной жизни в одном из самых динамичных комьюнити Дубая. Ключевые особенности — В просторных лотах встроена кухонная техника, «Умный дом» и усиленная шумоизоляция с двухслойным остеклением. Высота потолков 3,75 м и панорамные окна создают ощущение простора и наполняют апартаменты естественным светом. — На территории представлены infinity-бассейн, полностью оборудованный тренажерный зал, ландшафтные сады, беговые и велосипедные дорожки, парадное лобби для гостей, детские игровые зоны, бутики и кафе на первом этаже. — Резидентам доступны парковочные места, премиальный консьерж-сервис и круглосуточная система безопасности для обеспечения максимального комфорта проживания. Преимущества расположения Комплекс находится в сообществе Motor City с прямым выездом на трассы Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что обеспечивает быстрое сообщение с ключевыми районами города. Путь до Dubai Autodrome, First Avenue Mall, Dubai International Cricket Stadium, Dubai Polo & Equestrian Club, Butterfly Garden, Dubai Hills Mall и Mall of the Emirates займет 5-15 минут. Добраться до Downtown Dubai, Dubai Mall, Dubai Opera, Business Bay и Burj Khalifa можно за 25 минут. Дорога до аэропорта Dubai International Airport составит также 25 минут.

Локация

На карте
Control Tower, Al Hebiah 1, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Мотор Сити

Дубай
Motor City — активно развивающийся район Дубая, основанный на мото-спортивной тематике. Здесь есть все необходимые элементы жилой инфраструктуры и развитая транспортная сеть. В комьюнити будет комфортно семьям с детьми, молодежи, экспатам, инвесторам и тем, кто предпочитает активный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Море30 км
Школа1 км
Магазин900 м
Медицинский центр650 м

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

Binghatti Holding

Binghatti Holding

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
Подробнее

