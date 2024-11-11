Описание

Оазис сдержанной роскоши в Al Jaddaf. Уникальный фасад жилого комплекса Binghatti Starlight, вдохновленный красотой звездного неба, и элегантные интерьеры создают атмосферу исключительного комфорта. Наслаждайтесь захватывающими видами на город из вашей частной "галактики". Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой качественными материалами в светлых нейтральных тонах, встроенной техникой и системами хранения, панорамными окнами и балконами. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, бассейн, лаунж-зона, лобби для гостей и др. Преимущества расположения Благодаря выезду на шоссе Al Khalil Road можно легко добраться до ключевых локаций города. Поездка до заповедника Ras Al Khor займет 6 минут, до резиденции правящей семьи ОАЭ Za’beel Palace – 8 минут. Популярные достопримечательности Dubai Frame и Burj Khalifa находятся в 11 минутах и в 16 минутах от комплекса соответственно. Путь до Dubai International Airport составит 15 минут.