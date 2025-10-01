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Главная - Жилые комплексы - FH Residency by Forum Development

FH Residency by Forum Development

B30, District JVT 3, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 6
1 / 6
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Forum Development
Площадь
от 35 м² до 165 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 527 250 AEDот 11 248 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%105 450 AED
При оформлении договора
4%21090 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%210 900 AED
При передаче
40%210 900 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2025
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность24
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Стоимостьот 527 250 AED
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
35 - 40
527 250 - 590 900
14 751 - 14 869
1 спальня
51 - 79
760 000 - 1 330 000
14 669 - 16 770
2 спальни
94 - 165
1 315 750 - 1 862 605
11 248 - 13 910
3 спальни
140 - 148
2 280 000 - 2 375 000
16 006 - 16 280

Описание

FH Residency — жилой комплекс, удобно расположенный в тихом и спокойном комьюнити Jumeirah Village Triangle. Здание выполнено в средиземноморском и арабском стилях и находится рядом с основными достопримечательностями. FH Residency отвечает потребностям городских жителей и предлагает доступные и разнообразные развлечения. Это не просто место для жизни, а пространство, где каждый сможет найти для себя что-то особенное и уникальное. Ключевые особенности — Все жилые пространства оборудованы современной техникой, имеют высокие потолки и большие панорамные окна, которые наполняют комнаты большим количеством света и воздуха. — В комплексе представлены частично меблированные лоты, отделка выполнена в бежевых и молочных тонах. — FH Residency ориентирован на семейную инфраструктуру и развлечения для активных жителей комплекса. Инфраструктура района JVT — один из популярных и востребованных районов Дубая. Вся инфраструктура в нем спроектирована с учетом потребностей больших семей. В распоряжении резидентов 7 парков, спортивные площадки, баскетбольные, футбольные и теннисные корты, 2 школы. К 2025 году планируется к открытию большой торговый центр Al Khail Avenue Mall, а к 2026 году — станция метро. Инфраструктура комплекса Резиденты смогут насладиться разнообразной внутренней инфраструктурой комплекса. В доступе у жителей: современная кофейня, в которой можно отдохнуть или поработать в течение дня, бассейн, оборудованный тренажерный зал для фитнеса, пространство для занятий йогой, детская игровая комната. Фишкой комплекса станет открытая тренировочная площадка специально для тех, кто любит заниматься спортом на открытом воздухе. Транспортная доступность Расположение FH Residency обеспечивает легкий доступ к популярным достопримечательностям и другим районам эмирата. Дорога до делового центра Дубая Downtown и ТЦ Dubai Mall займет около 20 минут. 10 минут понадобится, чтобы добраться до Dubai Marina, 15 — до Palm Jumeirah и 25 — до Международного аэропорта Дубая.

Инфраструктура

На карте
B30, District JVT 3, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море10 км
Средняя школа750 м
Магазин2 км
Медицинский центр7 км
Метро6 км
Аэропорт28 км

Преимущества проекта

Парковка
  • Лифт в паркинг
Лифты
  • Количество лифтов: 4
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната