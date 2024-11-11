Каталог
Red Square Towers

Red Square Towers

5, Joory Street, Jumeirah Village Triangle, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Tiger Real Estate
Площадь
от 27 м² до 85 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 177 294 $

График платежей *

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов2
Этажность34
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства
Тип парковкиПодземная парковка

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
27
177 294
6 357
1 спальня
60 – 85
306 365 – 479 581
5 059 – 5 629
2 спальни
84 – 85
440 421 – 478 380
5 187 – 5 581

Описание

Высотные башни Red Square Towers порадуют жильцов продуманным дизайном, разнообразием внутренней инфраструктуры и комфортом апартаментов. Стратегическое расположение в развитом комьюнити Jumeirah Village Triangle (JVT) позволит вести насыщенный образ жизни и откроет быстрый доступ к различным туристическим локациям и деловым районам города. Ключевые особенности проекта Просторные и функциональные апартаменты с панорамными видами на мегаполис. Современный дизайн, качественные материалы и оборудованные кухни в каждом лоте. На территории расположены: открытый бассейн, баскетбольный и теннисный корты, дорожки для бега и прогулок, современный фитнес-зал, детские площадки, зона барбекю. Для удобства и безопасности жителей комплекс оснащен системой видеонаблюдения, круглосуточной охраной и 5-этажной подземной парковкой. Инфраструктура района Район Jumeirah Village Triangle привлекателен для семей с детьми и предлагает все необходимое для комфортной жизни. В окружении находятся детский сад Jumeirah International Nursery, школы Sunmarke и Arcadia, спортивные площадки, скверы и парк JVT Community Park. Крупные торговые центры Circle Mall JVC и The Springs Souk расположены в 10-15 минутах от комплекса. Преимущества расположения Близость к основным магистралям эмирата Mohammed Bin Zayed Road, Al Khail Road и Emirates Road позволяет быстро добраться до любой части города. За 15-20 минут можно доехать до белоснежных пляжей Dubai Marina с множеством бутиков, кафе и ресторанов. 20 минут на автомобиле займет дорога до Palm Jumeirah и ярмарки Global Village, около 30 минут – до Dubai Mall и Burj Khalifa.

Локация

На карте
5, Joory Street, Jumeirah Village Triangle, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море9 км
Школа1 км
Магазин150 м
Аэропорт27 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

Tiger Real Estate

Tiger Real Estate

Надежная компания в сфере недвижимости в ОАЭ, основанная в 1976 году. Застройщик предлагает уникальные возможности для современного и роскошного образа жизни. На протяжении своего развития команда Tiger расширила направления деятельности, включая не только строительство и развитие недвижимости, но также управление объектами, гостиничный бизнес, производство, образование и здравоохранение. География деятельности охватывает страны Персидского залива, Ближнего Востока и Турцию.
Подробнее

Видеообзоры

