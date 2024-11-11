Описание

Высотные башни Red Square Towers порадуют жильцов продуманным дизайном, разнообразием внутренней инфраструктуры и комфортом апартаментов. Стратегическое расположение в развитом комьюнити Jumeirah Village Triangle (JVT) позволит вести насыщенный образ жизни и откроет быстрый доступ к различным туристическим локациям и деловым районам города. Ключевые особенности проекта Просторные и функциональные апартаменты с панорамными видами на мегаполис. Современный дизайн, качественные материалы и оборудованные кухни в каждом лоте. На территории расположены: открытый бассейн, баскетбольный и теннисный корты, дорожки для бега и прогулок, современный фитнес-зал, детские площадки, зона барбекю. Для удобства и безопасности жителей комплекс оснащен системой видеонаблюдения, круглосуточной охраной и 5-этажной подземной парковкой. Инфраструктура района Район Jumeirah Village Triangle привлекателен для семей с детьми и предлагает все необходимое для комфортной жизни. В окружении находятся детский сад Jumeirah International Nursery, школы Sunmarke и Arcadia, спортивные площадки, скверы и парк JVT Community Park. Крупные торговые центры Circle Mall JVC и The Springs Souk расположены в 10-15 минутах от комплекса. Преимущества расположения Близость к основным магистралям эмирата Mohammed Bin Zayed Road, Al Khail Road и Emirates Road позволяет быстро добраться до любой части города. За 15-20 минут можно доехать до белоснежных пляжей Dubai Marina с множеством бутиков, кафе и ресторанов. 20 минут на автомобиле займет дорога до Palm Jumeirah и ярмарки Global Village, около 30 минут – до Dubai Mall и Burj Khalifa.