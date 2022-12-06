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Главная - Жилые комплексы - Red Square Towers

Red Square Towers

5, Joory Street, Jumeirah Village Triangle, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 10
Визуализация
ЗастройщикTiger Real Estate
Площадьот 29 м² до 85 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена563 207 AED
от 563 207 AED
от 17 010 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При оформлении договора
10%56321 AED
+
4%22528 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%281 604 AED
При передаче
10%56 321 AED
После передачи
30%168 962 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов2
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2026
Этажность34
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 563 207 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин150 м
Море9 км
Аэропорт27 км

Описание

Высотные башни Red Square Towers порадуют жильцов продуманным дизайном, разнообразием внутренней инфраструктуры и комфортом апартаментов. Стратегическое расположение в развитом комьюнити Jumeirah Village Triangle (JVT) позволит вести насыщенный образ жизни и откроет быстрый доступ к различным туристическим локациям и деловым районам города. Ключевые особенности проекта Просторные и функциональные апартаменты с панорамными видами на мегаполис. Современный дизайн, качественные материалы и оборудованные кухни в каждом лоте. На территории расположены: открытый бассейн, баскетбольный и теннисный корты, дорожки для бега и прогулок, современный фитнес-зал, детские площадки, зона барбекю. Для удобства и безопасности жителей комплекс оснащен системой видеонаблюдения, круглосуточной охраной и 5-этажной подземной парковкой. Инфраструктура района Район Jumeirah Village Triangle привлекателен для семей с детьми и предлагает все необходимое для комфортной жизни. В окружении находятся детский сад Jumeirah International Nursery, школы Sunmarke и Arcadia, спортивные площадки, скверы и парк JVT Community Park. Крупные торговые центры Circle Mall JVC и The Springs Souk расположены в 10-15 минутах от комплекса. Преимущества расположения Близость к основным магистралям эмирата Mohammed Bin Zayed Road, Al Khail Road и Emirates Road позволяет быстро добраться до любой части города. За 15-20 минут можно доехать до белоснежных пляжей Dubai Marina с множеством бутиков, кафе и ресторанов. 20 минут на автомобиле займет дорога до Palm Jumeirah и ярмарки Global Village, около 30 минут – до Dubai Mall и Burj Khalifa.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
29 - 35
563 207 - 697 148
18 805 - 19 666
1 спальня
55 - 85
974 061 - 1 521 444
17 567 - 17 857
2 спальни
84 - 85
1 444 291 - 1 603 582
17 010 - 18 649

Инфраструктура

5, Joory Street, Jumeirah Village Triangle, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Red Square Towers