Дата: 04.11.2024

Где купить квартиру в Дубае: в центре или в семейном комьюнити?

Покупка квартиры в Дубае 一 непростое решение, особенно когда стоит вопрос о выборе между недвижимостью в центре города или в отдаленном комьюнити. Для того чтобы разобраться во всех плюсах и минусах, потенциальные покупатели часто приходят за советом к брокеру. Риэлтору нужно понимать самому и уметь объяснить другим, что выбор жилья в первую очередь зависит от образа жизни клиентов и их планов на недвижимость в будущем.


Если инвестор планирует купить квартиру для себя, то при выборе важно учитывать инфраструктуру района и доступ к нужным локациям. Если же недвижимость планируется к сдаче, то важно примерно представлять, кто будет потенциальным арендатором. Это повлияет на стратегию инвестирования в целом и на доход.


Центральные районы

К центральным районам в Дубае относятся Downtown, Business Bay, Dubai Marina и др. Такие локации лучше всего подойдут туристам, приехавшим осмотреть достопримечательности города, работникам офисов, молодым парам без детей. Типичная недвижимость для таких районов 一 многоквартирные жилые комплексы с развитой внутренней инфраструктурой.



Центр всегда предлагает удобный доступ к множеству магазинов, ресторанов, торговых центров и развлекательных заведений. А еще имеет развитую инфраструктуру и транспортную доступность. Однако цены на жилье здесь могут быть значительно выше, чем в других локациях.


Если инвесторы хотят в дальнейшем сдавать квартиру в аренду, то лучше районов, чем центральные, не придумаешь. Обычно в отпуске люди предпочитают жить рядом с самыми популярными достопримечательностями или морем. А для тех, кто переезжает в Дубае по работе, наверняка понадобится долгосрочная аренда квартиры недалеко от офиса в локации с удобной транспортной доступностью.


Семейные комьюнити

Комьюнити чаще всего строятся по формату «город в городе». Девелоперы обычно проектируют не только жилой комплекс, но и самую нужную инфраструктуру вокруг него: магазины, парки, детские сады, школы, торговые центры, кафе и медицинские учреждения. Поэтому жилье в комьюнити идеально подходит для удаленных работников, семей с детьми и долгосрочных арендаторов.

Если инвестор планирует жить в покупаемой квартире самостоятельно и ему не нужно каждое утро ездить на работу в центр, то недвижимость в комьюнити станет прекрасным вариантом. Здесь все находится в пешей доступности, а за порядком обычно следит охрана.



Типы жилья в комьюнити чаще всего делятся на многоквартирные дома, виллы и таунхаусы. Покупать недвижимость здесь следует тем, кто опасается первое время жить «на пустыре». Такой риск есть у тех, кто приобретает жилье в новом, еще не обустроенном районе. Основная фишка комьюнити в том, что жилые комплексы проектируются одновременно с общественными объектами. То есть клиент сразу получает жизнь в стиле «все включено».


Топ-2 объекта в центральном районе

Kempinski Marina Residences 一 современный жилой комплекс в самом центре Дубая. Широкий выбор апартаментов в престижном районе Dubai Marina придется по вкусу тем, кто любит находиться в центре событий. Развитая инфраструктура: бассейны, корт для падел-тенниса (жутко популярного в этом сезоне), студия йоги, баскетбольная площадка, кинотеатр, тренажерный зал и др. Для безопасности резидентов предусмотрена круглосуточная охрана и консьерж-сервис.

Срок сдачи: 4 квартал 2028 года

Стоимость: от 2 485 016 AED


Sky Tower 一 одно из самых высоких зданий в мире, расположенных в районе Business Bay. Инвесторам предлагаются шикарные апартаменты с 1−4 спальнями. Клиент сможет выбрать вариант отделки на свой вкус: в арабском, французском, китайском или греческом стиле. До главных достопримечательностей Дубая Burj Khalifa и Dubai Mall можно добраться за 15 минут.

Срок сдачи: 2 квартал 2028 года

Стоимость: от 2 413 088 AED


Топ-2 объекта в комьюнити

Edge at Raha Island 一 премиальный жилой комплекс, расположенный в комьюнити Mina Al Arab. Локация идеально подойдет для семей с детьми: в тридцати минутах от комплекса находится большой аквапарк Dreamland Aqua Park, а в десяти минутах 一 популярные школы. Внутренняя инфраструктура самого комплекса поражает разнообразием: дорожки для катания на роликах, открытый бассейн, фитнес-зал, детская площадка и др.

Срок сдачи: 1 квартал 2027 года

Стоимость: от 750 000 AED


Skyscape Avenue 一 современный проект, расположенный в одном из самых престижных комьюнити Дубая 一 Sobha Hartland 2. Все нужные объекты инфраструктуры, такие как школы, аптеки, супермаркеты, рестораны, находятся в непосредственной близости от комплекса. Внутри резиденции будут расположены infinity-бассейн, детский игровой клуб, дзен-сады, музыкальная студия и др.

Срок сдачи: 4 квартал 2028 года

Стоимость: от 1 708 605 AED

