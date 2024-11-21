Каталог
Skyscape by Sobha

Sobha Hartland 2, Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 75 м² до 259 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 528 101 $от 6 960 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов3
Этажность52
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
75 – 107
528 101 – 764 646
6 960 – 7 137
2 спальни
128 – 191
919 587 – 1 384 699
7 156 – 7 226
3 спальни
148 – 259
1 120 340 – 2 001 660
7 560 – 7 723
Брошюра проекта

Описание

Проект в комьюнити Sobha Hartland 2 с очаровательными улицами, современной архитектурой и природным ландшафтом. Уникальный жилой комплекс в современном стиле с акцентом на функциональность и эстетику. Skyscape Avenue будет включать в себя три высотных здания, которые органично вписываются в городской пейзаж. Ключевые особенности – Фасады выполнены из стекла, стали, облицовочных материалов, с применением инновационных технологий. – Предлагаются апартаменты c 1-3 спальнями. Большие окна наполняют комнаты естественным светом и открывают удивительные виды. – Внутренняя инфраструктура отличается многообразием: infinity-бассейн, тренажерные залы, игровые клубы для взрослых и детей, дзен-сады, площадки для занятий йогой и музыкальная студия. – Используются передовые системы обеспечения безопасности: круглосуточная охрана и видеонаблюдение обеспечивают спокойствие жильцов. Инфраструктура района Sobha Hartland 2 – уютное комьюнити, которое является одним из самых престижных в Дубае. Все необходимые объекты располагаются в шаговой доступности: аптеки Life, гипермаркеты Union Coop Al Aweer, Nesto Hypermarket, супермаркет Spinneys, рестораны Al Ain Way, Muhammad Qasim kitchen and Restaurant LLC, Pak Sarhad, Afrid, больница American Hospital. Расстояние до школ Bilingual French, Repton, North London – 10-15 минут на машине. Преимущества расположения Стратегическое расположение рядом с дорогами Ras Al Khor Rd, Al Ain Rd, Al Manama St позволяет добираться к основным локациям города с максимальной скоростью и комфортом. Avenue Mall, Dubai Mall, Burj Khalifa находятся в 14-20 минутах на автомобиле, до Dubai International Airport можно добраться за 20 минут, до Al Maktoum Airport – 40 минут.

Локация

На карте
Sobha Hartland 2, Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Школа9 км
Магазин2 км
Медицинский центр3 км
Аэропорт15 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Теннисный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Лобби для гостей
  • Парк на территории
  • Прогулочная зона

Застройщик

Sobha Realty

Sobha Realty

Крупная компания, с 1976 года занимающаяся строительством недвижимости премиум-класса в ОАЭ и других странах. Проекты девелопера создаются как символ комфортной и роскошной жизни, все объекты сдаются в срок.
Подробнее

