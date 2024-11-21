Skyscape by Sobha

Описание

Проект в комьюнити Sobha Hartland 2 с очаровательными улицами, современной архитектурой и природным ландшафтом. Уникальный жилой комплекс в современном стиле с акцентом на функциональность и эстетику. Skyscape Avenue будет включать в себя три высотных здания, которые органично вписываются в городской пейзаж. Ключевые особенности – Фасады выполнены из стекла, стали, облицовочных материалов, с применением инновационных технологий. – Предлагаются апартаменты c 1-3 спальнями. Большие окна наполняют комнаты естественным светом и открывают удивительные виды. – Внутренняя инфраструктура отличается многообразием: infinity-бассейн, тренажерные залы, игровые клубы для взрослых и детей, дзен-сады, площадки для занятий йогой и музыкальная студия. – Используются передовые системы обеспечения безопасности: круглосуточная охрана и видеонаблюдение обеспечивают спокойствие жильцов. Инфраструктура района Sobha Hartland 2 – уютное комьюнити, которое является одним из самых престижных в Дубае. Все необходимые объекты располагаются в шаговой доступности: аптеки Life, гипермаркеты Union Coop Al Aweer, Nesto Hypermarket, супермаркет Spinneys, рестораны Al Ain Way, Muhammad Qasim kitchen and Restaurant LLC, Pak Sarhad, Afrid, больница American Hospital. Расстояние до школ Bilingual French, Repton, North London – 10-15 минут на машине. Преимущества расположения Стратегическое расположение рядом с дорогами Ras Al Khor Rd, Al Ain Rd, Al Manama St позволяет добираться к основным локациям города с максимальной скоростью и комфортом. Avenue Mall, Dubai Mall, Burj Khalifa находятся в 14-20 минутах на автомобиле, до Dubai International Airport можно добраться за 20 минут, до Al Maktoum Airport – 40 минут.