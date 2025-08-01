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Sobha Realty

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Крупная компания, с 1976 года занимающаяся строительством недвижимости премиум-класса в ОАЭ и других странах. Девелопер стал символом роскошной жизни, так как все его объекты задают стандарты качества и элитарности. 


За что любят Sobha Realty:


— ориентированность на клиента;


— внимание к деталям;


— идеальное месторасположение жилых комплексов;


— качество стройматериалов и недвижимости в целом;


— сдача проектов в срок;


— первоклассные удобства. 


Изначально компания Sobha Realty занималась исключительно отделкой помещений. Однако с годами она превратилась в одну из ведущих фирм в сфере недвижимости ОАЭ за счет умелого сочетания качества и эстетики. 

14 предложений
320 Riverside Crescent
320 Riverside Crescent
United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Bu Kadra
Срок сдачи3 кв. 2027
ЗастройщикSobha Realty
Площадьот 62 м² до 168 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 62 м²от 1 560 688 AED
2 спальниот 108 м²от 2 693 553 AED
3 спальниот 153 м²от 3 553 284 AED
от 1 560 688 AEDот 23 142 AED/м²
330 Riverside Crescent
330 Riverside Crescent
United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Bu Kadra
Срок сдачи2 кв. 2027
ЗастройщикSobha Realty
Площадьот 69 м² до 84 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 69 м²от 1 605 147 AED
от 1 605 147 AEDот 23 142 AED/м²
Orbis by Sobha Realty
Orbis by Sobha Realty
6/9, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, Al Hebiah 1, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Срок сдачи4 кв. 2027
ЗастройщикSobha Realty
Площадьот 49 м² до 93 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 49 м²от 965 070 AED
2 спальниот 91 м²от 1 781 928 AED
от 965 070 AEDот 19 375 AED/м²
Sobha One
Sobha One
United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Ras Al Khor Industrial 1, 12nd Street, 112O
Срок сдачи4 кв. 2026
ЗастройщикSobha Realty
Площадьот 67 м² до 453 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 67 м²от 1 594 890 AED
2 спальниот 103 м²от 2 281 855 AED
3 спальниот 186 м²от 4 139 949 AED
еще 2
от 1 594 890 AEDот 22 066 AED/м²
350 Riverside Crescent
350 Riverside Crescent
United Arab Emirates, Dubai, Ras Al Khor, Bu Kadra
Срок сдачи4 кв. 2027
ЗастройщикSobha Realty
Площадьот 66 м² до 109 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 66 м²от 1 643 879 AED
от 1 643 879 AEDот 22 604 AED/м²
Skyscape by Sobha
Skyscape by Sobha
Sobha Hartland 2, Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Срок сдачи4 кв. 2028
ЗастройщикSobha Realty
Площадьот 70 м² до 159 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 70 м²от 1 716 594 AED
2 спальниот 87 м²от 2 224 615 AED
3 спальниот 145 м²от 3 904 600 AED
от 1 716 594 AEDот 24 242 AED/м²
SeaHaven
SeaHaven
United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street, 1/44
Срок сдачи4 кв. 2026
ЗастройщикSobha Realty
Площадьот 78 м² до 2266 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 78 м²от 3 397 080 AED
2 спальниот 134 м²от 6 349 940 AED
3 спальниот 220 м²от 9 558 800 AED
еще 3
от 3 397 080 AEDот 39 827 AED/м²
Hartland II Villas
Hartland II Villas
United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Bu Kadra
Срок сдачи4 кв. 2025
ЗастройщикSobha Realty
Площадьот 1541 м² до 1630 м²
Первый взнос2%
6 спаленот 1541 м²от 58 348 540 AED
от 58 348 540 AEDот 37 856 AED/м²
Crest Grande
Crest Grande
United Arab Emirates, Dubai, Sobha Hartland, 1st Street, 1/20
Срок сдачи3 кв. 2025
ЗастройщикSobha Realty
Площадьот 207 м² до 211 м²
Первый взнос10%
2 спальниот 207 м²от 3 588 441 AED
от 3 588 441 AEDот 17 287 AED/м²
340 Riverside Crescent
340 Riverside Crescent
Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Срок сдачи4 кв. 2027
ЗастройщикSobha Realty
Площадьот 64 м² до 87 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 64 м²от 1 588 150 AED
от 1 588 150 AEDот 23 734 AED/м²
Creek Vista Heights
Creek Vista Heights
United Arab Emirates, Dubai, Sobha Hartland, 1st Street, 1
Срок сдачи2 кв. 2026
ЗастройщикSobha Realty
Площадьот 80 м² до 94 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 80 м²от 1 907 950 AED
от 1 907 950 AEDот 23 412 AED/м²
Selene Beach Residences
Selene Beach Residences
Al Seanneeah, Umm Al Quwain, United Arab Emirates
Срок сдачи4 кв. 2027
ЗастройщикSobha Realty
Площадьот 47 м² до 200 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 47 м²от 1 106 863 AED
2 спальниот 60 м²от 1 409 476 AED
3 спальниот 166 м²от 4 170 515 AED
от 1 106 863 AEDот 23 142 AED/м²
Sobha Verde
Sobha Verde
United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Thanyah 4, The Meadows 2, 11 Street, 12
Срок сдачи4 кв. 2026
ЗастройщикSobha Realty
Площадьот 96 м² до 185 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 96 м²от 2 020 688 AED
2 спальниот 126 м²от 2 663 583 AED
3 спальниот 165 м²от 3 733 973 AED
от 2 020 688 AEDот 20 990 AED/м²
Waves Opulence
Waves Opulence
United Arab Emirates, Dubai, Sobha Hartland, 1st Street, 1/1
Срок сдачи3 кв. 2025
ЗастройщикSobha Realty
Площадьот 214 м² до 214 м²
Первый взнос2%
3 спальниот 214 м²от 4 276 571 AED
от 4 276 571 AEDот 19 913 AED/м²
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