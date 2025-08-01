Крупная компания, с 1976 года занимающаяся строительством недвижимости премиум-класса в ОАЭ и других странах. Девелопер стал символом роскошной жизни, так как все его объекты задают стандарты качества и элитарности.





За что любят Sobha Realty:





— ориентированность на клиента;





— внимание к деталям;





— идеальное месторасположение жилых комплексов;





— качество стройматериалов и недвижимости в целом;





— сдача проектов в срок;





— первоклассные удобства.





Изначально компания Sobha Realty занималась исключительно отделкой помещений. Однако с годами она превратилась в одну из ведущих фирм в сфере недвижимости ОАЭ за счет умелого сочетания качества и эстетики.