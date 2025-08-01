Срок сдачи3 кв. 2027
ЗастройщикSobha Realty
Площадьот 62 м² до 168 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 62 м²от 1 560 688 AED
2 спальниот 108 м²от 2 693 553 AED
3 спальниот 153 м²от 3 553 284 AED
Крупная компания, с 1976 года занимающаяся строительством недвижимости премиум-класса в ОАЭ и других странах. Девелопер стал символом роскошной жизни, так как все его объекты задают стандарты качества и элитарности.
За что любят Sobha Realty:
— ориентированность на клиента;
— внимание к деталям;
— идеальное месторасположение жилых комплексов;
— качество стройматериалов и недвижимости в целом;
— сдача проектов в срок;
— первоклассные удобства.
Изначально компания Sobha Realty занималась исключительно отделкой помещений. Однако с годами она превратилась в одну из ведущих фирм в сфере недвижимости ОАЭ за счет умелого сочетания качества и эстетики.