Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовSobha Skyvue

Sobha Skyvue

Sobha Hartland 2, Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 5
1 / 5
Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 58 м² до 288 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 500 379 $от 7 327 $/м²

График платежей *

При бронировании
60%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    60%
Item 1 of 3
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов4
Этажность79, 77, 59, 41
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
58 – 89
500 379 – 711 351
7 621 – 8 596
2 спальни
77 – 159
698 328 – 1 297 637
7 694 – 8 954
3 спальни
136 – 156
1 003 410 – 1 273 698
7 327 – 8 145
4 спальни
288
2 388 587 – 2 452 114
8 267 – 8 485
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Воплощение динамичной городской жизни в самом сердце Дубая. Sobha Skyvue – эксклюзивный жилой комплекс, объединяющий стильную и технологичную среду. Проект включает башни Solair, Spectra, Stellar и Altier, предлагающие роскошные резиденции, наполненные светом и элегантностью. Ключевые особенности — Уникальный зигзагообразный фасад с панорамным остеклением, обеспечивающий 360-градусные виды на Downtown Dubai и природный заповедник Ras Al Khor. — Инфраструктура мирового уровня: infinity-бассейн, spa-зона, пространство для йоги, лаунж-зона, детские игровые комплексы и открытый кинотеатр. — Развитая среда: международная школа, офисные пространства, торговый центр и зеленые парки для прогулок. Преимущества расположения Проект расположен в престижном районе Sobha Hartland II, вблизи Sheikh Zayed Road (E11) и Al Khail Road (E44), что обеспечивает удобное передвижение по городу. До Downtown Dubai и Dubai Mall получится доехать за 15 минут, до Palm Jumeirah за 25 минут , до Dubai Marina за 30 минут. До Dubai International Airport можно добраться за 25 минут.

Локация

На карте
Sobha Hartland 2, Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Школа2 км
Магазин2 км
Медицинский центр4 км
Аэропорт17 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Терраса

Застройщик

Sobha Realty

Sobha Realty

Крупная компания, с 1976 года занимающаяся строительством недвижимости премиум-класса в ОАЭ и других странах. Проекты девелопера создаются как символ комфортной и роскошной жизни, все объекты сдаются в срок.
Подробнее

Новости

  1. Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году
    Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году23.09.2025
  2. О чем молчат застройщики? Как не нарваться на долгострой в Дубае
    О чем молчат застройщики? Как не нарваться на долгострой в Дубае21.11.2024
Item 1 of 2
Каталог