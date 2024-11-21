Описание

Воплощение динамичной городской жизни в самом сердце Дубая. Sobha Skyvue – эксклюзивный жилой комплекс, объединяющий стильную и технологичную среду. Проект включает башни Solair, Spectra, Stellar и Altier, предлагающие роскошные резиденции, наполненные светом и элегантностью. Ключевые особенности — Уникальный зигзагообразный фасад с панорамным остеклением, обеспечивающий 360-градусные виды на Downtown Dubai и природный заповедник Ras Al Khor. — Инфраструктура мирового уровня: infinity-бассейн, spa-зона, пространство для йоги, лаунж-зона, детские игровые комплексы и открытый кинотеатр. — Развитая среда: международная школа, офисные пространства, торговый центр и зеленые парки для прогулок. Преимущества расположения Проект расположен в престижном районе Sobha Hartland II, вблизи Sheikh Zayed Road (E11) и Al Khail Road (E44), что обеспечивает удобное передвижение по городу. До Downtown Dubai и Dubai Mall получится доехать за 15 минут, до Palm Jumeirah за 25 минут , до Dubai Marina за 30 минут. До Dubai International Airport можно добраться за 25 минут.