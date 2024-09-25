Bayside Marina Residences

Al Seanneeah, Umm Al Quwain, United Arab Emirates
  Экстерьер
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 57 м² до 200 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 410 800 $от 7 177 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность7
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
57 – 58
410 800 – 433 967
7 177 – 7 430
2 спальни
63 – 103
470 405 – 766 572
7 385 – 7 399
3 спальни
200
1 466 461 – 1 571 286
7 328 – 7 836
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Прибрежный оазис у лазурных вод Персидского залива. Sobha Bayside Marina — уединенная коллекция резиденций на заповедном острове Siniya в Умм-эль-Кувейне. Проект воплощает концепцию жизни в окружении пышных мангровых лесов для истинных ценителей спокойствия. Ключевые особенности — Лаконичный интерьер выполнен в минималистском стиле с использованием элементов из стекла и металла для отражения органического ритма океанских волн. Апартаменты в башне C предлагаются полностью меблированными и готовыми к немедленному заселению. — Внутренняя инфраструктура включает частную пристань для яхт, моторизованную лагуну для водных видов спорта, поле для гольфа и панорамные infinity-бассейны. На территории обустроены набережная с бутиками, прогулочные дорожки, открытый кинотеатр, джакузи, детский бассейн и сенсорный сад. — Сервис Stay by Latinem предоставляет резидентам комплексное управление недвижимостью и техническое обслуживание. Владельцам доступно мобильное приложение для контроля аренды, профессиональная фотосъемка объектов и услуги персонального менеджера. Преимущества расположения Клубный дом расположен на острове Siniya, который соединен мостом с материком и находится в 50 минутах от центра Дубая. Дорога до торгового бульвара с ресторанами и кафе займет 5 минут. Путь до соседнего региона Аль-Марджан и будущего казино-курорта Wynn Resort продлится 10 минут. Добраться до Mangrove Beach, Al Khor Tower, Umm Al Quwain Heritage District и Mall of UAQ можно за 20-30 минут. Sharjah International Airport находится в 40 минутах на транспорте.

Al Seanneeah, Umm Al Quwain, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море50 м
Аэропорт53 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Терраса
  • Набережная

Застройщик

Sobha Realty

Одна из самых крупных строительных компаний ОАЭ, создающих недвижимость в премиум сегменте. Основана в 1976 году.
Новости

    Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году 23.09.2025
    О чем молчат застройщики? Как не нарваться на долгострой в Дубае 21.11.2024
    Где купить квартиру в Дубае: в центре или в семейном комьюнити? 04.11.2024
    Как переехать в Дубай с домашним животным? Лучшие pet-friendly комьюнити для покупки недвижимости 28.10.2024
