Bayside Marina Residences

Прибрежный оазис у лазурных вод Персидского залива. Sobha Bayside Marina — уединенная коллекция резиденций на заповедном острове Siniya в Умм-эль-Кувейне. Проект воплощает концепцию жизни в окружении пышных мангровых лесов для истинных ценителей спокойствия. Ключевые особенности — Лаконичный интерьер выполнен в минималистском стиле с использованием элементов из стекла и металла для отражения органического ритма океанских волн. Апартаменты в башне C предлагаются полностью меблированными и готовыми к немедленному заселению. — Внутренняя инфраструктура включает частную пристань для яхт, моторизованную лагуну для водных видов спорта, поле для гольфа и панорамные infinity-бассейны. На территории обустроены набережная с бутиками, прогулочные дорожки, открытый кинотеатр, джакузи, детский бассейн и сенсорный сад. — Сервис Stay by Latinem предоставляет резидентам комплексное управление недвижимостью и техническое обслуживание. Владельцам доступно мобильное приложение для контроля аренды, профессиональная фотосъемка объектов и услуги персонального менеджера. Преимущества расположения Клубный дом расположен на острове Siniya, который соединен мостом с материком и находится в 50 минутах от центра Дубая. Дорога до торгового бульвара с ресторанами и кафе займет 5 минут. Путь до соседнего региона Аль-Марджан и будущего казино-курорта Wynn Resort продлится 10 минут. Добраться до Mangrove Beach, Al Khor Tower, Umm Al Quwain Heritage District и Mall of UAQ можно за 20-30 минут. Sharjah International Airport находится в 40 минутах на транспорте.