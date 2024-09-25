Free zone и Freehold-zone: запоминаем разницу

Многие инвесторы, выходящие на рынок недвижимости в Дубае, часто путают понятия free zone и freehold-zone. Задача брокера — объяснить, что означают термины и в чем их главные различия.





Что такое Free zone?

Free zone часто также называют «свободной зоной». Если говорить простыми словами, то это локация, у которой есть четкие границы, где действуют особые условия для ведения бизнеса. Именно на этих территориях иностранные инвесторы могут открывать и вести предпринимательскую деятельность даже без участия местного партнера. Такие зоны были созданы для привлечения внимания владельцев бизнеса и иностранных инвесторов. Их большой плюс в том, что вести бизнес на территории Эмиратов не обязательно, можно просто открыть здесь штаб, а работать в другой стране.





Ответы на самые частые вопросы инвесторов

-Где расположены free zone?

-Они находятся практически в каждом крупном городе ОАЭ. Однако больше всего их именно в Дубае.





-Сколько всего free zone в Дубае?

-В Дубае насчитывается более 20 свободных зон.





-Какие требования у free zone?

-У каждой локации существуют свои требования и правила. Например, чтобы попасть в некоторые фризоны, нужно иметь определенный уровень дохода. А для каких-то требуется конкретная сфера деятельности: стартапы, финансовые организации или фирмы, специализирующиеся на современных технологиях.









-Как открыть компанию на территории free zone?

-Сперва необходимо получить бизнес-лицензию и визу резидента. А затем открыть в местном банке корпоративный счет. Однако нужно понимать, что у каждой фризоны разные требования. Поэтому отталкиваться в первую очередь нужно от конкретной локации.





-Какие плюсы у free zone для инвесторов?

-Владельцы компаний, располагающихся во фризонах, освобождены от налогов на открытие компании, НДС, на ведение коммерческой деятельности и таможенные сборы. В связи с такими льготами многие иностранные предприниматели стремятся открыть свой бизнес именно в ОАЭ, чтобы сэкономить значительные суммы на налогах. Кроме того, правительство Объединенных Арабских Эмиратов регулярно проводит реформы, направленные на упрощение бизнес-процессов, что также способствует увеличению притока инвестиций в регион.





Благодаря отсутствию налогов многие компании, зарегистрированные в фризоне Дубая и других эмиратах, могут предложить своим клиентам более конкурентные цены на товары и услуги. Это создает благоприятные условия для бизнеса и способствует развитию экономики ОАЭ в целом.





-Можно ли получить резидентскую визу за открытие компании в free-zone?

-Визу резидента сроком на 5 лет можно получить, если инвестировать в бизнес или стартап не менее 136 000 $.









Примеры free zone в Дубае

— Dubai Media City станет идеальной локацией для тех, кто хочет открыть бизнес, связанный с медиа.

— Фризона JLT подойдет мечтающим об офисе, находящемся на последних этажах небоскреба.

— В free zone DAFZA расположены компании, связанные с авиацией и логистикой.

— Если вы хотите открыть бизнес в сфере IT-технологий, то лучшей локации, чем Dubai Silicon Oasis, не найти.

— DHCA — если вы медицинский работник, добро пожаловать в фризону Healthcare City Dubai Authority.

— Gold and Diamond Park — free zone для тех, кто работает с ювелирными украшениями.









Что такое freehold-зона?

Этот термин относится не к управлению бизнесом, а к недвижимости. Freehold-зона — это место полного права собственности. Иностранные инвесторы, которые покупают жилье в такой зоне, становятся его полноправными владельцами и могут впоследствии распоряжаться им, как захотят.





Причины создания freehold-зон:

Приток иностранных инвесторов. Развитие рынка недвижимости в ОАЭ. Снижение зависимости от нефтяной отрасли. Укрепление имиджа Эмиратов как открытого для иностранцев международного центра.









Плюсы freehold-зоны

Владелец такой недвижимости может сдавать ее в аренду, перепродать или передать по наследству.

Иностранный инвестор при покупке квартиры может получить резидентскую визу не только для себя, но и для своей семьи.

Гибкость в управлении своим имуществом. Собственник может делать любой ремонт и перепланировку в квартире.





Топ-3 проекта для покупки недвижимости во freehold-зоне

Ellington Views — жилой комплекс, расположенный в популярном эмирате Рас-эль-Хайма. Вид на зеленые гольф-поля и пристань для яхт не оставят равнодушными любителей роскошной жизни. Внутренняя инфраструктура комплекса весьма разнообразна: бассейн, тренажерный зал, мини-гольф, кинотеатр и другие развлечения на любой вкус.

Срок сдачи: 1 квартал 2027 года

Стоимость: от 2 785 828 AED





Vitality by Segrex — апарт-комплекс, находящийся в районе JLT, придется по вкусу любителям спокойной размеренной жизни. ЖК славится своими уединенными пространствами и полностью меблированными лотами. Для отдыха и работы внутри комплекса созданы специальные пространства: локации для встреч, коворкинг, йога-студия, бассейн, кофейня и др.

Срок сдачи: 1 квартал 2026 года

Стоимость: от 593 193 AED





Orbis by Sobha — эксклюзивное комьюнити в современном мегаполисе. Атмосферу роскоши и комфорта создают строгий дизайн и стильная отделка. Разнообразная внутренняя инфраструктура: бассейны, места для отдыха, волейбольный корт, локация для занятий йогой, сад и места для прогулок.

Срок сдачи: 4 квартал 2027 года

Стоимость: от 1 116 684 AED