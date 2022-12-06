Ellington Views

Ellington ViewsUnited Arab Emirates, Emirate of Ras Al Khaimah, Vienna Street, 99/10
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Об объекте
Внутренняя инфраструктура
- Количество лифтов: 6,6
- Скоростные лифты
- Игровая зона
- Открытый бассейн
- Тренажерный зал
- Зона отдыха
- Площадка для барбекю
- Кинотеатр
- Библиотека
Транспортная доступность
Описание
Новый проект в знаменитом эмирате Ras Al Khaimah. Расслабьтесь и погрузитесь в курортный мир, а также наслаждайтесь потрясающими видами на пышные зеленые насаждения с гольф-поля Al Hamra и пристань для яхт на острове Al Marjan Island. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Все лоты представлены с балконом, прачечной и местом для хранения в спальне. Некоторые апартаменты — с комнатой для персонала.
На территории находятся infinity-бассейн, пляжный клуб, мини-гольф, фитнес и SPA-зона, площадка для барбекю, детский клуб, игровая зона с водными развлечениями, клубный дом, кинотеатр, библиотека и зоны отдыха. В пределах 10 минут расположены спортивный клуб RAK Rugby RAPTORS, ресторан The Frisky Fox, медицинский центр RAK Medical Center Al Hamra, магазины Spinneys и RAK Grocery Store, торговый центр Al Hamra Mall, школы RAK Academy — British School Al Hamra. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на улицу Sheikh Mohammed Bin Salem Road, что позволяет быстро доехать до главных локаций эмирата. До Ras Al Khaimah International Airport можно добраться за 27 минут. Качественная отделка Апартаменты представляют гармоничное сочетание изысканности, комфорта и функциональности. Дизайн светлых оттенков. В отделке использовали натуральные материалы — мрамор, фарфоровая плитка, керамогранит. Кухни сдаются с необходимой техникой.