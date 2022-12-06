Ellington Views

Новый проект в знаменитом эмирате Ras Al Khaimah. Расслабьтесь и погрузитесь в курортный мир, а также наслаждайтесь потрясающими видами на пышные зеленые насаждения с гольф-поля Al Hamra и пристань для яхт на острове Al Marjan Island. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Все лоты представлены с балконом, прачечной и местом для хранения в спальне. Некоторые апартаменты — с комнатой для персонала.