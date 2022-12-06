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Ellington Views

United Arab Emirates, Emirate of Ras Al Khaimah, Vienna Street, 99/10
  1. Визуализация
Item 1 of 21
Визуализация
ЗастройщикEllington Group
Площадьот 99 м² до 211 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена2 235 828 AED
от 2 235 828 AED
от 19 302 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%447 166 AED
При оформлении договора
2%44717 AED
До даты ввода в эксплуатацию
30%670 748 AED
При передаче
50%1 117 914 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов2
Дата ввода в эксплуатацию1 кв. 2027
Этажность15, 20
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стоимостьот 2 235 828 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Лифты
  • Количество лифтов: 6,6
  • Скоростные лифты
Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Кинотеатр
  • Библиотека

Транспортная доступность

Средняя школа3 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Метро1 км

Описание

Новый проект в знаменитом эмирате Ras Al Khaimah. Расслабьтесь и погрузитесь в курортный мир, а также наслаждайтесь потрясающими видами на пышные зеленые насаждения с гольф-поля Al Hamra и пристань для яхт на острове Al Marjan Island. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Все лоты представлены с балконом, прачечной и местом для хранения в спальне. Некоторые апартаменты — с комнатой для персонала.

На территории находятся infinity-бассейн, пляжный клуб, мини-гольф, фитнес и SPA-зона, площадка для барбекю, детский клуб, игровая зона с водными развлечениями, клубный дом, кинотеатр, библиотека и зоны отдыха. В пределах 10 минут расположены спортивный клуб RAK Rugby RAPTORS, ресторан The Frisky Fox, медицинский центр RAK Medical Center Al Hamra, магазины Spinneys и RAK Grocery Store, торговый центр Al Hamra Mall, школы RAK Academy — British School Al Hamra. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на улицу Sheikh Mohammed Bin Salem Road, что позволяет быстро доехать до главных локаций эмирата. До Ras Al Khaimah International Airport можно добраться за 27 минут. Качественная отделка Апартаменты представляют гармоничное сочетание изысканности, комфорта и функциональности. Дизайн светлых оттенков. В отделке  использовали натуральные материалы — мрамор, фарфоровая плитка, керамогранит. Кухни сдаются с необходимой техникой.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
99 - 99
2 235 828 - 2 235 828
22 421 - 22 421
2 спальни
135 - 145
2 855 828 - 2 899 828
19 928 - 21 045
3 спальни
211 - 211
4 077 828 - 4 077 828
19 302 - 19 302

Инфраструктура

United Arab Emirates, Emirate of Ras Al Khaimah, Vienna Street, 99/10