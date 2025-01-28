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Аль-Хамра-Виллидж

Рас-эль-Хайма
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Al Hamra Village — тихий район на побережье Персидского залива. В сообществе будет комфортно семьям с детьми, экспатам, инвесторам и тем, что предпочитает размеренный образ жизни.


Развитая инфраструктура:

  • Супермаркеты: ZOOM, ROYAL TAJMAHAL SUPERMARKET, Spinneys.
  • Торговый центр: Al Hamra Mall.
  • Рестораны: Bombay Bungalow Al Hamra RAK, Lexington Grill & Bar, Sunset Beach Lounge, The Turkish House Restaurant, Panda Hot Pot Restaurant.
  • Образовательное учреждение: RAK Academy: Al Hamra.
  • Медицинские клиники: RAK Medical Center Al Hamra, Dermazone Skin Center, Holistic Rehabilitation Centre. 


Здесь также расположены белоснежные пляжи, гавань Al Hamra Marina на 200 мест, яхт-клубы, поле для гольфа Al Hamra Championship и др.


Транспортная доступность:

Вдоль всего района пролегает одно из главных шоссе Рас-Эль-Хаймы — Sheikh Mohammed Bin Salem Road, по которому можно добраться до любой точки эмирата.


На территории комьюнити организовано автобусное движение. Однако, такси и личный автомобиль остаются основными средствами передвижения.


Дорога до аэропорта Ras Al Khaimah International Airport займет 30 минут.


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