Аль-Хамра-Виллидж

Al Hamra Village — тихий район на побережье Персидского залива. В сообществе будет комфортно семьям с детьми, экспатам, инвесторам и тем, что предпочитает размеренный образ жизни.





Развитая инфраструктура:

Супермаркеты: ZOOM, ROYAL TAJMAHAL SUPERMARKET, Spinneys.

Торговый центр: Al Hamra Mall.

Рестораны: Bombay Bungalow Al Hamra RAK, Lexington Grill & Bar, Sunset Beach Lounge, The Turkish House Restaurant, Panda Hot Pot Restaurant.

Образовательное учреждение: RAK Academy: Al Hamra.

Медицинские клиники: RAK Medical Center Al Hamra, Dermazone Skin Center, Holistic Rehabilitation Centre.





Здесь также расположены белоснежные пляжи, гавань Al Hamra Marina на 200 мест, яхт-клубы, поле для гольфа Al Hamra Championship и др.





Транспортная доступность:

Вдоль всего района пролегает одно из главных шоссе Рас-Эль-Хаймы — Sheikh Mohammed Bin Salem Road, по которому можно добраться до любой точки эмирата.





На территории комьюнити организовано автобусное движение. Однако, такси и личный автомобиль остаются основными средствами передвижения.





Дорога до аэропорта Ras Al Khaimah International Airport займет 30 минут.



