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Главная - Жилые комплексы - Orbis by Sobha Realty

Orbis by Sobha Realty

6/9, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, Al Hebiah 1, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
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Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 49 м² до 91 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 981 154 AEDот 19 375 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%196 231 AED
При оформлении договора
4%39246 AED
До даты ввода в эксплуатацию
60%588 693 AED
При передаче
20%196 231 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность35
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
49 - 71
981 154 - 1 445 267
19 698 - 20 290
2 спальни
91
1 772 046 - 2 015 540
19 375 - 21 949

Описание

Роскошный жилой комплекс подарит непревзойденный комфорт и высокий уровень жизни. Orbis by Sobha состоит из нескольких башен, соединенных между собой, и создает эксклюзивное комьюнити, наполненное всеми необходимыми удобствами в современном мегаполисе. Ключевые особенности – Строгий архитектурный дизайн и роскошная отделка интерьеров создают атмосферу роскоши и комфорта. – Для любителей водных развлечений в комплексе оборудованы несколько бассейнов, включая детский бассейн с различными местами для отдыха, зонами для аквааэробики, водного поло, джакузи и пр. – Для активного отдыха и занятий спортом предусмотрены тренажерный зал, спортивные площадки, волейбольный корт, зона для занятий йогой. – На территории комплекса оборудованы места для прогулок, сад, зона для барбекю. Инфраструктура района Motor City — популярный район Дубая с развитой инфраструктурой. Необходимая инфраструктура располагаются в пешей доступности от комплекса. За покупками можно отправиться в Spinneys, а за медицинской помощью обратиться в Emirates Hospital Day Surgery & Medical Center, Motor City, Dubai. Для детей доступен детский сад Jebel Ali Village и Raffles Early Childhood Centre Arabian Ranches. Также в районе расположено несколько школ: GEMS Metropole, Nord Anglia International School Dubai. Рядом находится крупнейший автодром всех Эмиратов – Dubai Autodrome. Любителей шоппинга не оставят равнодушными Grandstand Retail Plazа и First Avenue Mall Преимущества расположения Резиденты смогут с легкостью попасть в любой район Дубая, благодаря прямому доступу к Mohammed bin Zayed Road и Al Qudra Road. До таких важных локаций, как Palm Jumeirah, Dubai Mall, Burj Khalifa дорога составит 15-20 минут. До Al Maktoum International Airport 30 минут.

Инфраструктура

На карте
6/9, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, Al Hebiah 1, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Баскетбольный корт
  • Джакузи
  • Массажный центр
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Площадка для сквоша
  • Настольный теннис
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Лобби для гостей
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса