Дата: 28.10.2024

Как переехать в Дубай с домашним животным? Лучшие pet-friendly комьюнити для покупки недвижимости

Брокеры, работающие на рынке недвижимости в Дубае, часто сталкиваются с вопросом: «Можно ли перевезти с собой питомца?» На этот вопрос не ответишь в двух словах, так как не все проекты и районы в Дубае обладают статусом pet-friendly. Переезд в другую страну с домашними животными требует тщательной подготовки, чтобы обеспечить комфортное и безопасное путешествие для всех участников.


Делимся с вами подготовленным гайдом «Как переехать в Дубай с домашним любимцем». А вы, в свою очередь, отправляйте информацию клиентам!


Важное правило

Знайте сами и научите инвесторов! Перед тем как подписать договор о купле-продаже недвижимости, нужно заранее уточнить, каких именно животных можно содержать в конкретном жилом комплексе.

Оказывается, не всех домашних питомцев могут пустить в Дубай. В этом случае эмираты принципиальны, и существует даже список «хвостатых», переезд с которыми запрещен. К ним относятся ротвейлеры, американские питбультерьеры, доберманы-пинчеры и другие. Почему такие ограничения? Дело в том, что правительство Дубая посчитало эти породы собак потенциально опасными и ввело ограничения ради спокойствия своих граждан.


Необходимые животному документы для переезда

Собрать домашнего питомца для переезда в Дубае не легче, чем ребенка. Животному понадобится пакет справок и документов о здоровье. Самое сложное — не запутаться в сроках действия прививок и вакцинаций, иначе придется делать их повторно.


1. Для начала питомцу потребуется международный ветеринарный паспорт. Получить документ можно как в частной, так и в государственной клинике. В этом документе нужно указать следующие сведения:


  • Породу животного, кличку, возраст, пол и окрас.
  • Полное имя владельца, который будет осуществлять перевозку животного в Дубай. Важно! Перемещение питомца допускается только лицом, указанным в документе.
  • Информацию о прививках: дата вакцинации, производитель препарата, номер партии.
  • Результаты анализов на антитела к бешенству.
  • Зафиксировать данные об обработке от внутренних и внешних паразитов. В паспорте должно быть отмечено, что за две недели до отъезда питомца была проведена дезинфекция его от паразитов с указанием примененных препаратов и их дозировок.



2. К сожалению, без чипирования собаку, кошку или другого домашнего животного вывезти в Дубай не получится. Необходимо использовать микрочипы, которые отвечают международным стандартам ISO. Информация о процедуре также должна быть включена в ветеринарный паспорт. Главное, о чем вы должны предупредить своих клиентов: чипировать животное нужно только после прививки от бешенства.


3. Ветеринарное свидетельство формы номер 1. Его нужно получать непосредственно перед вылетом, потому что срок этой справки имеет ограничение в пять дней.


4. Разрешение от Министерства природных ресурсов, которое будет действительно в течение 30 дней и обойдется примерно в 200 AED.


Цена вопроса

Ввоз животных в Объединенные Арабские Эмираты не бесплатный. За разрешение на ввоз каждого питомца придется отдать 500 AED. Такую же сумму нужно заплатить за медицинский осмотр. Одному человеку можно ввезти в страну не более двух животных за год.


ТОП-3 лучших комьюнити для жизни с домашними животными

При выборе жилого комплекса необходимо искать район с большим количеством парков и специально отведенных мест для прогулки с животными. Согласитесь, сложно представить ситуацию, в которой владелец выгуливает большую собаку в Downtown. Поэтому мы советуем предлагать клиентам те проекты, которые максимально развиты для жизни с хвостатыми любимцами.


Roma Residences — жилой комплекс, расположенный в популярном районе Jumeirah Village Circle. Главная фишка проекта — забота об окружающей среде и pet-friendly пространство. Здесь будут рады домашним питомцам, ведь рядом с комплексом расположены парки JVC District 16 и Remram со всей необходимой для животных инфраструктурой. В районе также находятся кафе и рестораны, в которых можно провести время, не расставаясь со своими любимцами.

Срок сдачи: 1 квартал 2026 года

Стоимость: от 1 004 731 AED


340 Riverside Crescent — современный проект, позволяющий владельцам недвижимости находиться в близости от главных локаций Дубая. Развитая инфраструктура комплекса: бассейн, лагуна с частным пляжем, спортивная площадка, детская игровая комната, тренажерный зал, беговая дорожка и др. Для домашних питомцев на территории предусмотрен небольшой парк.

Срок сдачи: 4 квартал 2027 года

Стоимость: от 1 586 931 AED


Cordoba at Bloom Living — необычный жилой комплекс, созданный в стиле средиземноморского курорта. Архитектура проекта вдохновлена эстетикой Южной Испании. Инвесторы могут выбрать таунхаус с несколькими спальнями или роскошные двухуровневые виллы. Развитая внутренняя инфраструктура позволит отдыхать и развлекаться не выезжая из комплекса. Предполагается наличие бассейна, пляжного клуба, беговых дорожек, зоны для йоги, теннисного корта и др. На территории также будет расположен парк для домашних животных, позволяющий владельцам выгуливать своих любимцев вблизи от дома.

Срок сдачи: 4 квартал 2024 года

Стоимость: от 6 358 336 AED

