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Главная - Жилые комплексы - Roma Residences by JRP

Roma Residences by JRP

Adore Building, District JVC 11, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
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Визуализация
Визуализация
Застройщик
JRP Real-Estate Development
Площадь
от 47 м² до 170 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 735 449 AEDот 9 990 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%73 545 AED
При оформлении договора
4%29418 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%294 180 AED
При передаче
50%367 725 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность5
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
47
735 449
15 396
1 спальня
77 - 102
995 832 - 1 021 324
9 990 - 12 820
2 спальни
116 - 170
1 417 718 - 1 748 734
10 248 - 12 140

Описание

Роскошная жизнь в гармонии с природой в Jumeirah Village Circle. Виртуозное слияние современного дизайна и вневременной классики обретает свое воплощение в жилом комплексе Roma Residences. Каждая деталь архитектуры проработана до совершенства, чтобы создать атмосферу возвышенной изысканности. Уникальный набор удобств обеспечит безмятежный отдых под сенью зеленых садов. Ключевые особенности — Интерьер апартаментов пропитан эстетикой модерна: укомплектованная премиальной техникой встроенная кухня, отделка материалами мирового класса в бежевых и миндальных тонах с использованием деревянных элементов, просторный балкон с видом на парковые зоны. — Инновационная инфраструктура: тренажерные залы, бассейны, детские игровые площадки, места для йоги и барбекю. — Башня спроектирована с заботой об экологической чистоте окружающего мира и вниманием к природе, полна ландшафтных аллей и технологий будущего. На территории Roma Residences будут установлены станции зарядки для электромобилей. — Резиденция идеально подойдет для владельцев домашних животных, так как является Pet Friendly пространством. Инфраструктура района Вблизи Roma Residences имеются все необходимые учреждения социальной инфраструктуры: в 5 минутах школы Mannamkuzhi House, JSS International School, в 1 минуте — торговый центр Mannamkuzhi House, в 15 минутах — Al Barsha Mall. Дорога до медицинских учреждений Life Medical Centre и Mediclinic Parkview Hospital займет от 2 до 10 минут. В 4 минутах городские парки JVC District 16 и Remram для семейных прогулок и уединенного отдыха. Преимущества расположения Удобная транспортная сеть для водителей и пешеходов: выезд на дороги Al Khalid и Sheikh Mohhamed Bin Zayes, остановки общественного транспорта в 500 метрах. Благодаря этому за 15-30 минут можно добраться до ключевых районов Дубая: Dubai Marina, Jebel Ali, MBR City, Madinat al Maktoum, DubaiLand. Burj Al Arab и The Palm Jumeirah располагаются в 20 минутах от Roma Residence. Для тех, кто предпочитает спортивные развлечения, в 7 минутах Dubai Sports City. Аэропорт Al Maktoum находится в 30 минутах.

Инфраструктура

На карте
Adore Building, District JVC 11, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Море10 км
Средняя школа750 м
Магазин54 м
Медицинский центр550 м
Аэропорт27 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Зона барбекю