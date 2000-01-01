Roma Residences by JRP

Описание

Роскошная жизнь в гармонии с природой в Jumeirah Village Circle. Виртуозное слияние современного дизайна и вневременной классики обретает свое воплощение в жилом комплексе Roma Residences. Каждая деталь архитектуры проработана до совершенства, чтобы создать атмосферу возвышенной изысканности. Уникальный набор удобств обеспечит безмятежный отдых под сенью зеленых садов. Ключевые особенности — Интерьер апартаментов пропитан эстетикой модерна: укомплектованная премиальной техникой встроенная кухня, отделка материалами мирового класса в бежевых и миндальных тонах с использованием деревянных элементов, просторный балкон с видом на парковые зоны. — Инновационная инфраструктура: тренажерные залы, бассейны, детские игровые площадки, места для йоги и барбекю. — Башня спроектирована с заботой об экологической чистоте окружающего мира и вниманием к природе, полна ландшафтных аллей и технологий будущего. На территории Roma Residences будут установлены станции зарядки для электромобилей. — Резиденция идеально подойдет для владельцев домашних животных, так как является Pet Friendly пространством. Инфраструктура района Вблизи Roma Residences имеются все необходимые учреждения социальной инфраструктуры: в 5 минутах школы Mannamkuzhi House, JSS International School, в 1 минуте — торговый центр Mannamkuzhi House, в 15 минутах — Al Barsha Mall. Дорога до медицинских учреждений Life Medical Centre и Mediclinic Parkview Hospital займет от 2 до 10 минут. В 4 минутах городские парки JVC District 16 и Remram для семейных прогулок и уединенного отдыха. Преимущества расположения Удобная транспортная сеть для водителей и пешеходов: выезд на дороги Al Khalid и Sheikh Mohhamed Bin Zayes, остановки общественного транспорта в 500 метрах. Благодаря этому за 15-30 минут можно добраться до ключевых районов Дубая: Dubai Marina, Jebel Ali, MBR City, Madinat al Maktoum, DubaiLand. Burj Al Arab и The Palm Jumeirah располагаются в 20 минутах от Roma Residence. Для тех, кто предпочитает спортивные развлечения, в 7 минутах Dubai Sports City. Аэропорт Al Maktoum находится в 30 минутах.