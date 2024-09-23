Подробный путеводитель по району Jumeirah Village Circle (JVC) в Дубае

Jumeirah Village Circle (JVC) — семейный район, расположенный между популярными локациями Downtown и Business Bay. Обычно он притягивает внимание инвесторов своей стильной архитектурой, не похожей на остальной Дубай.





Если посмотреть на район с высоты птичьего полета, то можно увидеть, что он создан в виде ровного круга. Такая застройка максимально упрощает ориентирование: вся важная инфраструктура сосредоточена в центре. А по краям находятся более уютные локации, в которых будет комфортно тем, кто предпочитает тишину. JVC славится отсутствием шумных туристов, поэтому район идеально подходит жизни с семьей и детьми.





Основные преимущества района

Freehold-зона (район, в котором можно приобрести недвижимость с правом полной частной собственности).

Небоскребов здесь не много. В районе преобладает строительство вилл и таунхаусов. Но, несмотря на это, инвесторы могут найти здесь жилье на любой вкус: от студий до многокомнатных апартаментов.

Для жителей предусмотрено более тридцати парков и различных озелененных локаций, где можно расслабиться и отдохнуть.

Рядом расположены известные развлекательные комплексы — Dubai Miracle Garden, LegoLand.

В 2021 году здесь открылся крупный ТЦ Circle Mall. Поэтому жителям района больше не нужно ездить в другие локации, чтобы насладиться шопингом.

Так как JVC считается семейным районом, то здесь развиты социальные объекты инфраструктуры: школы JSS International School и UEG School, несколько детских садов и медицинские центры.

В десяти километрах от района находится залив, на котором всегда можно отдохнуть или активно провести время, например, катаясь на кайтсерфинге.









Целевая аудитория

Так как в районе находится множество парков, прогулочных зон и других зеленых локаций, он идеально подходит для молодых пар или семей с детьми. Здесь можно отдохнуть от шумного города и уединиться на природе. Наличие нескольких школ и детских садов позволят не тратить много времени на дорогу.





Транспортная доступность

Одним из главных преимуществ Jumeirah Village Circle является его стратегическое расположение. Район находится рядом с основными дорогами Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road. Благодаря этому до Dubai Mall можно доехать за 20 минут, а до Palm Jumeirah — за 30 минут. Дорога до Международного аэропорта Дубая займет приблизительно полчаса на машине. В плане по развитию Дубая предполагается, что к 2030 году в районе JVC появится собственная станция метро.





Инфраструктура

В Jumeirah Village Circle можно наслаждаться прогулками по живописным скверам и паркам, проводить активные дни на спортивных площадках или уютно расположиться в ресторанах с турецкой, азиатской или европейской кухней.





Здесь также расположены школы, детские сады, различные секции и кружки для подростков.





Основные достопримечательности JVC:

Dubai Miracle Garden — уникальное место, расположенное недалеко от района. Это крупнейший сад цветов, впечатляющий своим разнообразием и красотой. Здесь можно увидеть огромное количество растений различных сортов и оттенков, создающих невероятные композиции и фигуры. Dubai Miracle Garden открыт для посещения круглый год и является популярным туристическим местом.





Legoland — парк предлагает разнообразные аттракционы для детей и взрослых. Здесь можно увидеть миниатюрные города, замки, сказочных персонажей и множество других объектов, выполненных из Lego в мельчайших деталях.





Привлекательность для инвесторов

JVC — привлекательный район для инвесторов, так как в последнее время локация активно развивается и становится перспективной. Строительство здесь постепенно завершается, и на данный момент практически не осталось свободных участков. В ближайшие годы Jumeirah Village Circle должен принять окончательный вид, после чего цена за аренду и стоимость на недвижимость предположительно взлетит вверх. Поэтому купить жилье на стадии строительства — весьма заманчивое предложение для потенциальных инвесторов.

Цены на жилье здесь ниже, чем в соседних локациях. В связи с этим можно приобрести квартиру под аренду намного дешевле, чем в Dubai Marina и Downtown. Однако из-за того, что район JVC имеет выгодное расположение, в нем часто останавливаются как туристы, так и те, кто совсем недавно переехал в Дубай. Поэтому сдавать недвижимость в аренду не составит труда.





ТОП-3 проекта района для инвестиций

One Park Central — жилой комплекс, расположенный в самом центре района JVC. Идеален для тех, кто предпочитает комфорт и уединение. Развитая внутренняя и внешняя инфраструктура является основным преимуществом ЖК. На территории предполагается infinity-бассейн, тренажерный зал, джакузи, теннисный и баскетбольный корт и т. д. От комплекса легко добраться до основным достопримечательностей района.

Срок сдачи: 2 квартал 2027 года

Стоимость: от 1 374 818 AED





Luma 22 — современный жилой комплекс, находящийся в самом центре района. Все квартиры в ЖК оборудованы кухонной техникой, в резиденциях предусмотрены панорамные окна, балконы или террасы. Для тех жителей, кто мечтает об островке оазиса, есть большой внутренний зеленый двор.

Срок сдачи: 3 квартал 2024 года

Стоимость: от 1 153 110 AED





Roma Residences — уникальный комплекс, в котором идеально сочетаются современный дизайн и вневременная классика. Разнообразная внутренняя инфраструктура: бассейн, тренажерный зал, детская игровая площадка и т. д. Резиденция подойдет для любителей домашних животных, так как жилое пространство является Pet Friendly.

Срок сдачи: 1 квартал 2026 года

Стоимость: от 735 499 AED