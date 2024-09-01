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Главная - Жилые комплексы - Luma 22 by TownX

Luma 22 by TownX

4, 111st Street, District JVC 10, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
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Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
TownX Real Estate Development
Площадь
от 76 м² до 117 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 1 153 110 AEDот 15 070 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
50%576 555 AED
При оформлении договора
4%46124 AED
До даты ввода в эксплуатацию
25%288 278 AED
При передаче
25%288 278 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию3 кв. 2024
Типы отделкиВстроенная кухня
Количество корпусов2
Этажность5
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
76 - 101
1 153 110 - 1 544 780
15 070 - 15 285
2 спальни
106 - 117
1 711 515 - 1 883 820
16 027 - 16 146

Описание

Современный пятиэтажный комплекс, расположенный в озелененном районе JVC. Локация предоставит жителям не только развитую внутреннюю инфраструктуру, но и легкий доступ к деловым районам, школам, торговым центрам, развлечениям и спорту. Название проекта Luma переводится как «закат, дом и свет» — именно это вдохновило девелоперов на создание такого уникального жилого комплекса. Ключевые особенности — Во всех резиденциях предусмотрены балконы или терраса, а также установлены панорамные окна. — Изысканный дизайн всех лотов и качественная отделка. — В каждой квартире встроенная кухонная техника Siemens, немецкая сантехника, дизайн в пастельных оттенках. — Большой внутренний зеленый двор станет настоящим оазисом для жителей комплекса. — В ЖК вы сможете найти все, что нужно для комфортной жизни. Здесь есть бассейн на крыше, частный сад, тренажерный зал, разделенный для женщин и мужчин, детская игровая площадка, йога-студия, зона для барбекю. Инфраструктура района JVC — семейный район, расположенный рядом со множеством парков. Его жители имеют доступ ко всем объектам социальной инфраструктуры. Рядом с комплексом расположены школы JSS International School, Cators Swimming Academy, детские сады Kids World Nursery JVC, Green Roots Nursery Dubai, парки Circle Community Park, Roohl Community Park, JVC Castle Park, супермаркеты. Преимущество расположения Комплекс будет находится недалеко от Al Khail Road, поэтому вы сможете легко добраться до Dubai Internet City, Dubai Media City и других важных районов. Путь до Burj Khalifa и Dubai Mall составит около 25 минут. Для того чтобы добраться до Al Maktoum International Airport, потребуется около 30 минут.

Инфраструктура

На карте
4, 111st Street, District JVC 10, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море16 км
Средняя школа400 м
Магазин550 м
Медицинский центр450 м
Метро10 км
Аэропорт34 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Сад
Дополнительно
  • Лобби для гостей