Luma 22 by TownX

Описание

Современный пятиэтажный комплекс, расположенный в озелененном районе JVC. Локация предоставит жителям не только развитую внутреннюю инфраструктуру, но и легкий доступ к деловым районам, школам, торговым центрам, развлечениям и спорту. Название проекта Luma переводится как «закат, дом и свет» — именно это вдохновило девелоперов на создание такого уникального жилого комплекса. Ключевые особенности — Во всех резиденциях предусмотрены балконы или терраса, а также установлены панорамные окна. — Изысканный дизайн всех лотов и качественная отделка. — В каждой квартире встроенная кухонная техника Siemens, немецкая сантехника, дизайн в пастельных оттенках. — Большой внутренний зеленый двор станет настоящим оазисом для жителей комплекса. — В ЖК вы сможете найти все, что нужно для комфортной жизни. Здесь есть бассейн на крыше, частный сад, тренажерный зал, разделенный для женщин и мужчин, детская игровая площадка, йога-студия, зона для барбекю. Инфраструктура района JVC — семейный район, расположенный рядом со множеством парков. Его жители имеют доступ ко всем объектам социальной инфраструктуры. Рядом с комплексом расположены школы JSS International School, Cators Swimming Academy, детские сады Kids World Nursery JVC, Green Roots Nursery Dubai, парки Circle Community Park, Roohl Community Park, JVC Castle Park, супермаркеты. Преимущество расположения Комплекс будет находится недалеко от Al Khail Road, поэтому вы сможете легко добраться до Dubai Internet City, Dubai Media City и других важных районов. Путь до Burj Khalifa и Dubai Mall составит около 25 минут. Для того чтобы добраться до Al Maktoum International Airport, потребуется около 30 минут.