Cordoba at Bloom Living

Построенный в окружении живописного озера, комплекс может похвастаться тенистыми дорожками. На территории комплекса: специальные парки для домашних животных, бассейны, пляжный клуб, оздоровительный и спортивный клубы, теннисные корты, агропарк, зона для йоги, беговые дорожки, детские площадки. За 10 минут можно доехать до школ Virginia International Private School и Al Watan School, медицинских центров Retaj Medical Center и Royal Medical Center, магазина Mrsak Baqala и аптеки Alnokhba Medical Center Pharmacy. Качественная отделка Элегантный дизайн и замысловатые детали пронизывают весь дом: красивые полы, большие окна, пропускающие солнечный свет и создающие открытые пространства, гранитные столешницы на кухне. Во всех просторных спальнях есть встроенные шкафы, а ванная комната отделана мрамором. Функциональные пространства Планировки включают: обустроенную кухню, гардеробную и встроенные шкафы во всех спальнях, комнату для персонала. Для владельцев вилл с 4-6 спальнями на первом этаже представлена комната для водителя. Надежный застройщик Bloom Properties – компания, которая с 2009 года специализируется на строительстве недвижимости и инвестициях в устойчивые проекты ОАЭ. Застройщик сдал уже более 5000 домов, еще 4000 зданий находятся на стадии строительства.

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