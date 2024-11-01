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Cordoba at Bloom Living

United Arab Emirates, Abu Dhabi, Zayed City, MZ12
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 7
Визуализация
ЗастройщикBloom Properties
Площадьот 429 м² до 514 м²
Количество спаленот 5 до 6
Стартовая цена6 154 181 AED
от 6 154 181 AED
от 13 237 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%615 418 AED
При оформлении договора
2%123084 AED
До даты ввода в эксплуатацию
20%1 230 836 AED
При передаче
40%2 461 672 AED
После передачи
30%1 846 254 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2024
Этажность2
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовВилла
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 6 154 181 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Теннисный корт
Дополнительно
  • Медицинский центр

Транспортная доступность

Общественный транспорт450 м
Средняя школа2 км
Магазин5 км
Медицинский центр2 км

Описание

Первая фаза проекта Bloom Living, названная в честь андалузского города. Откройте для себя полностью интегрированное сообщество, отражающее средиземноморскую стилистику. В комплексе представлена эксклюзивная коллекция таунхаусов с 2-3 спальнями и вилл с 3-6 спальнями, размещенных вдоль аллей. Двухуровневые виллы представлены с гаражом на 2 автомобиля, садом и патио на заднем дворе. Архитектура вдохновлена холмами южной Испании, где культура воплощает инновации и эстетику на протяжении тысячелетий.

Построенный в окружении живописного озера, комплекс может похвастаться тенистыми дорожками. На территории комплекса: специальные парки для домашних животных, бассейны, пляжный клуб, оздоровительный и спортивный клубы, теннисные корты, агропарк, зона для йоги, беговые дорожки, детские площадки. За 10 минут можно доехать до школ Virginia International Private School и Al Watan School, медицинских центров Retaj Medical Center и Royal Medical Center, магазина Mrsak Baqala и аптеки Alnokhba Medical Center Pharmacy. Качественная отделка Элегантный дизайн и замысловатые детали пронизывают весь дом: красивые полы, большие окна, пропускающие солнечный свет и создающие открытые пространства, гранитные столешницы на кухне. Во всех просторных спальнях есть встроенные шкафы, а ванная комната отделана мрамором. Функциональные пространства Планировки включают: обустроенную кухню, гардеробную и встроенные шкафы во всех спальнях, комнату для персонала. Для владельцев вилл с 4-6 спальнями на первом этаже представлена комната для водителя. Надежный застройщик Bloom Properties – компания, которая с 2009 года специализируется на строительстве недвижимости и инвестициях в устойчивые проекты ОАЭ. Застройщик сдал уже более 5000 домов, еще 4000 зданий находятся на стадии строительства.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
5 спален
429 - 429
6 154 181 - 6 614 948
14 341 - 15 415
6 спален
514 - 514
6 814 104 - 7 620 355
13 237 - 14 803

Инфраструктура

United Arab Emirates, Abu Dhabi, Zayed City, MZ12