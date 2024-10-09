5 главных советов, как выбрать виллу для инвестиций в Дубае

За последние несколько лет Дубай стал центром притяжения для мировой элиты. Посудите сами: за 2023 год число миллионеров в ОАЭ увеличилось на 4500 человек. Этот фактор все больше поднимает стоимость премиальной недвижимости вверх, а значит, именно Дубай может оказаться на первом месте по потенциалу элитного жилья в мире.





Инвесторы все чаще задают брокерам вопрос: «Как выбрать подходящую виллу, чтобы в будущем ее можно было выгодно перепродать или сдавать в аренду». Вот наш гид с советами, который точно пригодится всем риэлторам в работе.





5 главных шагов при выборе виллы





Шаг 1. Рассчитайте бюджет

В Дубае цены на виллы разнятся. Стоимость зависит от района, ближайшей инфраструктуры, жилой площади, количества спален, наличия бассейна, близости к морю или основным достопримечательностям.





Первое, что нужно сделать инвестору — определить свои возможности и убедиться, что стоимость выбранной виллы соответствует рыночной. В среднем цена за виллу с несколькими комнатами начинается от 2 300 000 AED. «Потолка» у стоимости практически нет, цена в эксклюзивных проектах может доходить до 45 000 000 AED. Но, несмотря на то, что виллы стоят дороже апартаментов, они быстрее растут в цене.









Шаг 2. Выберите удачное расположение

Обратите внимание на расположение объекта недвижимости. В Дубай каждый год приезжает на отдых множество людей. В последнее время семьи с детьми предпочитают снимать не квартиры или отели, а дома. Поэтому лучше выбирать виллу в районе с развитой инфраструктурой, близостью к магазинам, ресторанам и медицинским учреждениям. Также важно учитывать удаленность от основных дорог. Если инвестор планирует в последующем сдавать виллу как курортную недвижимость, то нужно учитывать расстояние до моря.





Основные районы для инвестиций

Острова Yas Island и Saadiyat Island. Недвижимость на них относится к люксовому сегменту, ведь именно эти локации являются наиболее желанными для жизни в Объединенных Арабских Эмиратах. На островах расположено множество развлечений и прекрасно развита инфраструктура.





Al Raha Gardens — район, идеально подходящий для спокойной семейной жизни. Развитая инфраструктура — очевидный бонус локации. Здесь находятся школы, большой торговый центр и прекрасная набережная для долгих прогулок.





DAMAC Hills 2 — экологически чистый район, в котором представлено множество вилл.





Jumeirah Golf Estates — локация, в которой можно приобрести виллу с потрясающими видами. Расположенный в окружении красивых зеленых полей для гольфа, район предлагает идеальное сочетание спокойствия и активного образа жизни.





Palm Jumeirah. Район идеально подходит тем, кто хочет жить в Дубае в русском комьюнити. Он пользуется максимальным спросом на аренду у россиян. Также именно здесь располагаются главные развлечения и топовые рестораны.





Шаг 3. Оцените репутацию застройщика и состояние виллы

В первую очередь постарайтесь узнать всю необходимую информацию о застройщике.

Сколько у девелопера сданных объектов?

Задерживались ли сроки (если да, то на сколько)?

Жаловались ли на застройщика клиенты?

Как компания решала проблемы с жалобами?





Все это вы сможете найти в интернете, на форумах и в социальных сетях. Также найдите в интернете данные по готовым проектам девелопера и внимательно оцените качество отделки, обслуживание, планировку и др. Вся эта информация поможет инвестору в дальнейшем принять решение, если вдруг возникнет выбор.









Даже если инвестор будет первым владельцем виллы, перед ее покупкой необходимо обратить внимание на состояние недвижимости. Нужно провести осмотр всех коммуникаций, конструкции здания, уделить внимание отделке и уровню оборудования. Необходимо посмотреть, есть ли парковка, внутренний двор, бассейн, сад или другие объекты инфраструктуры, важные для будущего инвестора.





Шаг 4. Внимательно изучите все документы

Также уделите внимание правовым аспектам. Проверьте все документы на виллу, убедитесь в законности сделки и ее безопасности. Прежде чем подписать договор, внимательно изучите все его пункты. Проверьте точный адрес виллы и ее площадь, условия оплаты, ответственность застройщика за несоблюдение сроков и др.





Шаг 5. Не бойтесь сравнения

Перед принятием решения посетите еще несколько объектов недвижимости, сравните их по всем параметрам и только после этого делайте выбор. Напомните инвестору, что покупка виллы в Дубае — это серьезное вложение, поэтому нужно не торопиться и доверять здравому смыслу и опыту.





Топ-3 виллы, подходящие для инвестиций

Mira Villas by Bentley — в резиденции представлено 35 вилл с потрясающим дизайном. Виллы идеально подойдут для тех, кто мечтает жить рядом с природой, не покидая города. Жилой комплекс находится в динамичном районе Дубая MBR City — Meydan. Каждая вилла располагается на берегу лагуны рядом с ландшафтными садами. Все лоты полностью меблированы и оборудованы брендированной техникой.

Срок сдачи: 1 квартал 2026 года

Стоимость: от 20 700 000 AED





Taormina Village — жилой комплекс находится в центре популярного района Dubailand. Комьюнити, состоящее из вилл и таунхаусов, считается самым экологически чистым в регионе. В отдельных лотах предусмотрены частные террасы, прачечные и комнаты для прислуги. К услугам жителей бассейн, тренажерный зал, сад для занятий йогой, беговые дорожки и др.

Срок сдачи: 4 квартал 2027 года

Стоимость: от 2 864 380 AED





Cordoba at Bloom Living - эксклюзивная коллекция вилл с 3-6 спальнями, размещенных вдоль аллей. Двухуровневые виллы представлены с гаражом на 2 автомобиля, садом и патио на заднем дворе. На территории комплекса: специальные парки для домашних животных, бассейны, пляжный клуб, оздоровительный и спортивный клубы, теннисные корты, агропарк, зона для йоги, беговые дорожки, детские площадки.

Срок сдачи: 4 квартал 2024

Стоимость: от 6 154 181 AED