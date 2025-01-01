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Reportage Properties

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Reportage Properties

Reportage Properties

С 2014 года зарекомендовала себя как один из ведущих частных застройщиков в Объединенных Арабских Эмиратах, реализуя проекты в Абу-Даби, Дубае и Египте. Компания предлагает современные и доступные решения в жилищном строительстве, обеспечивая своим клиентам высокую ценность и комфорт.


Преимущества Reportage Properties:

- современный подход к проектированию

- гибкие условия оплаты

- высокие стандарты безопасности

- высококачественные строительные материалы


Миссия компании заключается в создании доступных и качественных жилых комплексов, которые обеспечивают покупателям чувство безопасности и принадлежности. Reportage Properties стремится к расширению своего влияния на международных рынках, предлагая инновационные решения для инвесторов.



3 предложения
Taormina Village by Reportage Properties
Taormina Village by Reportage Properties
1S, 1A Street, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи4 кв. 2027
ЗастройщикReportage Properties
Площадьот 179 м² до 335 м²
Первый взнос25%
3 спальниот 179 м²от 3 150 818 AED
4 спальниот 185 м²от 3 782 610 AED
5 спаленот 335 м²от 4 931 614 AED
от 3 150 818 AEDот 14 688 AED/м²
Selina by Reportage
Selina by Reportage
YS2, Yas Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи4 кв. 2027
ЗастройщикReportage Properties
Площадьот 84 м² до 209 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 84 м²от 1 721 761 AED
2 спальниот 114 м²от 2 036 294 AED
3 спальниот 147 м²от 2 484 655 AED
4 спальниот 208 м²от 4 715 156 AED
от 1 721 761 AEDот 14 271 AED/м²
Reportage Hills
Reportage Hills
Damac Lagoons, Al Hebiah 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи4 кв. 2028
ЗастройщикReportage Properties
Площадьот 174 м² до 273 м²
Первый взнос10%
3 спальниот 174 м²от 2 595 000 AED
4 спальниот 216 м²от 3 595 000 AED
5 спаленот 223 м²от 4 095 000 AED
от 2 595 000 AEDот 14 084 AED/м²
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