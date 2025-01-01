Тип объекта–
Срок сдачи4 кв. 2027
ЗастройщикReportage Properties
Площадьот 179 м² до 335 м²
Первый взнос25%
3 спальниот 179 м²от 3 150 818 AED
4 спальниот 185 м²от 3 782 610 AED
5 спаленот 335 м²от 4 931 614 AED
С 2014 года зарекомендовала себя как один из ведущих частных застройщиков в Объединенных Арабских Эмиратах, реализуя проекты в Абу-Даби, Дубае и Египте. Компания предлагает современные и доступные решения в жилищном строительстве, обеспечивая своим клиентам высокую ценность и комфорт.
Преимущества Reportage Properties:
- современный подход к проектированию
- гибкие условия оплаты
- высокие стандарты безопасности
- высококачественные строительные материалы
Миссия компании заключается в создании доступных и качественных жилых комплексов, которые обеспечивают покупателям чувство безопасности и принадлежности. Reportage Properties стремится к расширению своего влияния на международных рынках, предлагая инновационные решения для инвесторов.