Reportage Hills

Damac Lagoons, Al Hebiah 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Reportage Properties
Площадь
от 158 м² до 176 м²
Количество спален
от 3 до 5
Стартовая цена
от 754 254 $от 4 335 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
46%
При передаче ключей
44%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовТаунхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
3 спальни
174 – 176
754 254 – 849 557
4 335 – 4 808
5 спален
158
1 162 695
7 345
Описание

Премиальная коллекция роскошных таунхаусов в Dubailand. Уникальный дизайн подчеркивает красоту и эстетичность каждого дома жилого комплекса Reportage Hills. Высокие стандарты качества сочетаются с продуманной архитектурой, создавая комфортное пространство для современного образа жизни. Ключевые особенности - Резиденции представлены с чистовой отделкой, панорамными окнами, балконами, встроенными системами хранения, центральным кондиционированием. - Для каждого лота предусмотрено парковочное место. - Резидентам доступны: тренажерный зал, большой открытый бассейн, детская игровая площадка, теннисный корт, терраса для барбекю, лаунж-зона, магазины и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan Street. Поездка до соседнего района Dubai Sports City займет 5 минут. До торгового центра Cityland Mall и до международной ярмарки Global Village – 15 минут. Чтобы добраться до конного клуба Plantation Equestrian & Polo Club, потребуется 16 минут, до популярной локации The Palm Jumeirah – 30 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 20 минутах пути.

Локация

На карте
Damac Lagoons, Al Hebiah 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Аэропорт27 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Теннисный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха

Застройщик

Reportage Properties

Reportage Properties

С 2014 года зарекомендовала себя как один из ведущих частных застройщиков в Объединенных Арабских Эмиратах, реализуя проекты в Абу-Даби, Дубае и Египте. Компания предлагает современные и доступные решения в жилищном строительстве, обеспечивая своим клиентам высокую ценность и комфорт.
Подробнее

