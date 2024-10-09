Описание

Премиальная коллекция роскошных таунхаусов в Dubailand. Уникальный дизайн подчеркивает красоту и эстетичность каждого дома жилого комплекса Reportage Hills. Высокие стандарты качества сочетаются с продуманной архитектурой, создавая комфортное пространство для современного образа жизни. Ключевые особенности - Резиденции представлены с чистовой отделкой, панорамными окнами, балконами, встроенными системами хранения, центральным кондиционированием. - Для каждого лота предусмотрено парковочное место. - Резидентам доступны: тренажерный зал, большой открытый бассейн, детская игровая площадка, теннисный корт, терраса для барбекю, лаунж-зона, магазины и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan Street. Поездка до соседнего района Dubai Sports City займет 5 минут. До торгового центра Cityland Mall и до международной ярмарки Global Village – 15 минут. Чтобы добраться до конного клуба Plantation Equestrian & Polo Club, потребуется 16 минут, до популярной локации The Palm Jumeirah – 30 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 20 минутах пути.