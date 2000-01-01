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Главная - Жилые комплексы - Taormina Village by Reportage Properties

Taormina Village by Reportage Properties

1S, 1A Street, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
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Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Reportage Properties
Площадь
от 184 м² до 184 м²
Количество спален
3
Стартовая цена
от 3 143 936 AEDот 17 031 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
25%785 984 AED
При оформлении договора
4%125757 AED
До даты ввода в эксплуатацию
42%1 320 453 AED
При передаче
33%1 037 499 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Старт продаж4 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность3
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовВилла
Стадии строительстваНа этапе строительства
Тип парковкиЧастная парковка

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
3 спальни
184
3 143 936
17 031

Описание

Престижный жилой комплекс Taormina Village будет находиться в центре озелененного жилого комьюнити Wadi Al Safa, Dubailand. Такое расположение соединит в себе естественную природную красоту и современную инфраструктуру. Проживая в современных виллах и таунхаусах, вы сможете чувствовать себя комфортно и безопасно, не уезжая далеко от основных достопримечательностей Дубая. Ключевые особенности — Комьюнити считается одним из самых экологически чистых в регионе. — Виллы и таунхаусы будут выполнены в современной итальянской эстетике с высококлассной отделкой. — В отдельных лотах предусмотрены частные террасы, которые позволят жителям наслаждаться солнцем и свежим воздухом, не покидая территорию дома. — Во всех объектах будут полностью выложенные плиткой ванные комнаты. — В некоторых резиденциях запланированы прачечные и комната для прислуги. В части таунхаусов построят лифт. — Развитая внутренняя инфраструктура: взрослый и детский бассейны, тренажерный зал, сад, позволяющий заниматься йогой, игровые площадки, зоны для барбекю, беговые дорожки, магазины. Инфраструктура района Удобное расположение в комьюнити Wadi Al Safa удовлетворит желания каждого жителя. В распоряжении резидентов рестораны, торговые центры, общественные магазины, мечеть и другие нужные локации. В 5 минутах на автомобиле от жилого комплекса находится парк развлечений IMG Worlds of Adventure. За 11 минут можно доехать до ярмарочного комплекса Global Village. Близлежащие учебные заведения: Dunecrest American School, Repton School Dubai, Kings' School Al Barsha и Kids Spot Nursery. До них можно добраться за несколько минут на автомобиле. Преимущество расположения Жилой комплекс находится вблизи шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed, откуда легко доехать до таких магистралей, как Dubai-Al Ain и Emirates Road. 20 минут потребуется, чтобы добраться до ТЦ Dubai Mall, и примерно столько же времени придется потратить на дорогу до Dubai International Airport.

Инфраструктура

На карте
1S, 1A Street, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море24 км
Средняя школа1 км
Магазин2 км
Медицинский центр2 км
Аэропорт28 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Теннисный корт
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Средняя школа
  • Магазины
  • Медицинский центр