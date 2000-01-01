Taormina Village by Reportage Properties

Описание

Престижный жилой комплекс Taormina Village будет находиться в центре озелененного жилого комьюнити Wadi Al Safa, Dubailand. Такое расположение соединит в себе естественную природную красоту и современную инфраструктуру. Проживая в современных виллах и таунхаусах, вы сможете чувствовать себя комфортно и безопасно, не уезжая далеко от основных достопримечательностей Дубая. Ключевые особенности — Комьюнити считается одним из самых экологически чистых в регионе. — Виллы и таунхаусы будут выполнены в современной итальянской эстетике с высококлассной отделкой. — В отдельных лотах предусмотрены частные террасы, которые позволят жителям наслаждаться солнцем и свежим воздухом, не покидая территорию дома. — Во всех объектах будут полностью выложенные плиткой ванные комнаты. — В некоторых резиденциях запланированы прачечные и комната для прислуги. В части таунхаусов построят лифт. — Развитая внутренняя инфраструктура: взрослый и детский бассейны, тренажерный зал, сад, позволяющий заниматься йогой, игровые площадки, зоны для барбекю, беговые дорожки, магазины. Инфраструктура района Удобное расположение в комьюнити Wadi Al Safa удовлетворит желания каждого жителя. В распоряжении резидентов рестораны, торговые центры, общественные магазины, мечеть и другие нужные локации. В 5 минутах на автомобиле от жилого комплекса находится парк развлечений IMG Worlds of Adventure. За 11 минут можно доехать до ярмарочного комплекса Global Village. Близлежащие учебные заведения: Dunecrest American School, Repton School Dubai, Kings' School Al Barsha и Kids Spot Nursery. До них можно добраться за несколько минут на автомобиле. Преимущество расположения Жилой комплекс находится вблизи шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed, откуда легко доехать до таких магистралей, как Dubai-Al Ain и Emirates Road. 20 минут потребуется, чтобы добраться до ТЦ Dubai Mall, и примерно столько же времени придется потратить на дорогу до Dubai International Airport.