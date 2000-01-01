ОАЭ
RU
AED
+971 (4) 412-5000
Каталог
О сервисеБлог
Главная - Жилые комплексы - Mira Villas by Bentley

Mira Villas by Bentley

Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 14
1 / 14
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Mira Developments
Площадь
от 476 м² до 845 м²
Количество спален
5
Стартовая цена
от 20 700 000 AEDот 43 400 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%4 140 000 AED
При оформлении договора
4%828000 AED
До даты ввода в эксплуатацию
30%6 210 000 AED
При передаче
50%10 350 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию1 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность2
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовВилла
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
5 спален
476 - 845
20 700 000 - 41 500 000
43 400 - 49 089

Описание

Стильный жилой комплекс Mira Villas будет расположен в сердце динамичного района Дубая Meydan City. Резиденции будут выполнены в различных стилях интерьера, созданных брендом Bentley Home. В проекте представлены тридцать пять вилл с просторными помещениями и роскошным дизайном. Mira Villas станет воплощенной мечтой для тех, кто ищет баланс между красотой природы и городской инфраструктурой. Ключевые особенности — Идеальное расположение на берегу частной лагуны подарит прекрасные виды и возможности для отдыха. — Каждая вилла обставлена мебелью и полностью оборудована для проживания брендированной техникой. — Резиденты смогут наслаждаться частными бассейнами с джакузи, ландшафтными садами и террасой на крыше, а также пользоваться домашним кинотеатром и тренажерным залом на территории. — Работа консьержа 24/7, круглосуточное охранное наблюдение, услуги по уборке помещений. Инфраструктура района Жилой комплекс расположен в живописном районе MBR City – Meydan. Это одна из самых новых и многофункциональных локаций Дубая. Рядом находятся образовательные учреждения: вспомогательный кампус Кентерберийской школы Kent College, Fifth Dimension Elementary School, торговый центр Avenue Mall, парки и поля для гольфа. Транспортная доступность Дорога до основных достопримечательностей Дубая, таких как Burj Khalifa или Dubai Mall, займет не более 16 минут. До Palm Jumeirah можно добраться за 25, а до Международного аэропорта Дубая – за 19 минут.

Инфраструктура

На карте
Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад