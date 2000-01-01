Mira Villas by Bentley

Описание

Стильный жилой комплекс Mira Villas будет расположен в сердце динамичного района Дубая Meydan City. Резиденции будут выполнены в различных стилях интерьера, созданных брендом Bentley Home. В проекте представлены тридцать пять вилл с просторными помещениями и роскошным дизайном. Mira Villas станет воплощенной мечтой для тех, кто ищет баланс между красотой природы и городской инфраструктурой. Ключевые особенности — Идеальное расположение на берегу частной лагуны подарит прекрасные виды и возможности для отдыха. — Каждая вилла обставлена мебелью и полностью оборудована для проживания брендированной техникой. — Резиденты смогут наслаждаться частными бассейнами с джакузи, ландшафтными садами и террасой на крыше, а также пользоваться домашним кинотеатром и тренажерным залом на территории. — Работа консьержа 24/7, круглосуточное охранное наблюдение, услуги по уборке помещений. Инфраструктура района Жилой комплекс расположен в живописном районе MBR City – Meydan. Это одна из самых новых и многофункциональных локаций Дубая. Рядом находятся образовательные учреждения: вспомогательный кампус Кентерберийской школы Kent College, Fifth Dimension Elementary School, торговый центр Avenue Mall, парки и поля для гольфа. Транспортная доступность Дорога до основных достопримечательностей Дубая, таких как Burj Khalifa или Dubai Mall, займет не более 16 минут. До Palm Jumeirah можно добраться за 25, а до Международного аэропорта Дубая – за 19 минут.