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340 Riverside Crescent

Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 11
Визуализация
ЗастройщикSobha Realty
Площадьот 46 м² до 115 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена1 204 344 AED
от 1 204 344 AED
от 24 811 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%240 869 AED
При оформлении договора
4%48174 AED
До даты ввода в эксплуатацию
60%722 606 AED
При передаче
20%240 869 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2027
Этажность57
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стоимостьот 1 204 344 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины

Транспортная доступность

Общественный транспорт350 м
Средняя школа6 км
Магазин2 км
Медицинский центр6 км
Аэропорт13 км

Описание

Современная башня на берегу Sobha Hartland II, которая воплощает богатое чувство общности и позволяет насладиться мгновениями вблизи знаменитых локаций города. Найдите свои 340 причин повысить качество жизни. В комплексе представлены апартаменты с 1-2 спальнями. Из окон открываются виды на оживленный Дубай и окружающие зеленые пространства.  

На территории комплекса доступны: Sky Gardens, бассейн, зоны отдыха, игровая комната, смотровая площадка, лагуна и частный пляж, бизнес-центр, спортивные площадки, парк для домашних животных, пешеходные и беговые дорожки, открытые тренажерные залы. За 5-10 минут можно доехать до магазина Happy Grocery, кафе Dunes & Waves Cafe, колледжа Dubai College of Tourism Culinary, больницы Nad Al Sheba Health Center, поля для гольфа The Track, Meydan Golf.   Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на улицы Al Ain - Dubai Road и Ras Al Khor Road, что позволяет быстро доехать до знаменитых точек города. За 13 минут можно добраться до Dubai International Airport.  Знаковая архитектура Дубая  Высотная башня в форме кристалла сочетает спокойные и роскошные детали. Интерьер апартаментов выполнен в элегантном стиле, искусно созданном для создания расслабленной атмосферы. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards  в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
46 - 86
1 204 344 - 2 156 304
24 811 - 25 834
2 спальни
88 - 115
2 321 473 - 2 992 032
25 834 - 26 381

Инфраструктура

Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

340 Riverside Crescent